Trzaskowski wyjaśnił, że w Polsce jest ponad pół miliona dzieci z różnymi problemami psychologicznymi.

"W całej Polsce mamy 600 psychiatrów dziecięcych, a to zdecydowanie za mało. W Warszawie jest ich ponad 100, z czego 15 w 13 ośrodkach miejskich. Zapotrzebowanie na lekarzy, którzy są wykształceni w tym kierunku, jest naprawdę olbrzymie i ten kryzys się ciągle pogłębia" – dodał.

Trzaskowski o dofinansowaniu kształcenia lekarzy

"W związku z tym podjęliśmy decyzję, żeby dofinansować kształcenie lekarzy, którzy podejmą taki wysiłek, żeby się dodatkowo wyspecjalizować w psychiatrii. Chcielibyśmy w przeciągu dwóch, trzech lat podwoić liczbę wykwalifikowanych psychiatrów, którzy będą pracowali w miejskich placówkach" – powiedział prezydent stolicy.

Dofinansowanie wynosi 4 tys. zł miesięcznie przez lata nauki nowej specjalizacji. "W zamian za to, lekarze ci będą pracowali przez dwa, trzy lata w miejskich placówkach" – poinformował Trzaskowski.

Trzaskowski o pionierskim podejściu

Podkreślił, że jest to zupełnie pionierskie podejście, kiedy samorząd bierze na siebie ten wysiłek i namawia lekarzy do tego, żeby wybierali te dodatkowe specjalizacje. "Potrzebujemy większej liczby lekarzy, by pomagali naszej młodzieży" – dodał.

Trzaskowski o ofercie pomocy psychologicznej i psychiatrycznej

"Jako samorządowcy rozszerzaliśmy ofertę pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Właściwie w każdej szkole można uzyskać pomoc wykwalifikowanych psychologów. Natomiast kwestie pomocy bardziej specjalistycznej są problemem w całej Polsce" – powiedział Trzaskowski.