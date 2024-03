Polska wprowadziła zakaz importu zbóż i ich przetworów z Ukrainy, dopuszczalny jest jedynie tranzyt, który jest monitorowany m.in. przez służby celne - poinformowało ministerstwo rolnictwa w odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych ws. napływu ukraińskich produktów. MRiRW zaznaczyło, że Komisja Europejska w styczniu br. zaproponowała zmianę przepisów dotyczących zawieszenia ceł przywozowych i kontyngentów na ukraiński wywóz do UE (ATM) na kolejny rok (tj. od 6 czerwca 2024 r. do 5 czerwca 2025 r.).

Pismo KRIR dotyczące ukraińskich produktów zostało napisane na wniosek Rady ds. Młodych Rolników przy Izbie i opublikowane na stronie Izb Rolniczych.

Zakaz importu z Ukrainy

Jak przypomniał resort rolnictwa odnosząc się do tego pisma, zakaz importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy do Polski został wprowadzony w połowie kwietnia 2023 r., a od połowy września ub.r. - także niektórych produktów ich przetwórstwa (mąka pszenna, śruty, otręby, makuchy rzepakowe). Zakaz obowiązuje do odwołania.

MRiRW wskazało, że dozwolony jest wyłącznie tranzyt tych produktów z Ukrainy przez terytorium Polski, pod warunkiem, że tranzyt ten zakończy się w portach morskich w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu, Szczecinie lub Kołobrzegu lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tranzyt jest szczegółowo monitorowany przez Krajową Administrację Skarbową.

Przegląd procedur kontrolnych

Resort zaznaczył, że obecnie prowadzony jest przegląd procedur kontrolnych realizowanych przez służby celne, Inspekcję Weterynaryjną, Państwową Inspekcję Sanitarną i Inspekcję JakościHandlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w celu uszczelnienia kontroli i zapewnienia, że ukraińskie towary są dokładnie na granicy sprawdzane.

"Stoimy na stanowisku, że postulowane przez Komisję Europejską czy Ukrainę przyspieszenie przeprowadzania kontroli granicznych nie może skutkować obniżeniem ich standardów i wzrostem potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumentów" - napisało ministerstwo.

Zmiana przepisów

MRiRW zaznaczyło, że Komisja Europejska w styczniu br. zaproponowała zmianę przepisów dotyczących zawieszenia ceł przywozowych i kontyngentów na ukraiński wywóz do UE (ATM) na kolejny rok (tj. od 6 czerwca 2024 r. do 5 czerwca 2025 r.), tak aby wzmocnić ochronę wrażliwych unijnych produktów rolnych. Dla produktów takich jak np. cukier, jaja, drób KE zaproponowała limit na bezcłowy przywóz z Ukrainy do UE na poziomie z lat 2022 i 2023. Oznacza to, że w przypadku przekroczenia tej wielkości importu, wprowadzone zostaną ponownie cła importowe.

"Propozycje te idą w dobrym kierunku, niemniej jednak Polska zgłasza na forum UE postulaty ich dalszej modyfikacji, aby proponowany mechanizm jeszcze lepiej chronił wrażliwe sektory. Postulujemy m.in. przyjęcie innego okresu referencyjnego (2019-2021 lub 2020-2022) zamiast proponowanego przez KE okresu 2022-2023, co spowodowałoby obniżenie progu, powyżej którego następuje przywrócenie przez Komisję ceł" - czytamy w odpowiedzi resortu rolnictwa.

Import z Ukrainy koncentratu soku jabłkowego

Ministerstwo poinformowało, że w 2022 r. import z Ukrainy koncentratu soku jabłkowego (KSJ) wyniósł 37,3 tys. ton (całkowity import KSJ wyniósł 55,3 tys. ton). W 2023 r. import z Ukrainy zmniejszył się do 19,2 tys. ton (tj. o 49 proc. mniej rok do roku) i stanowił 54 proc. całkowitego importu tego produktu do Polski.

Import z Ukrainy innych produktów rolnych

MRiRW podało także dane dotyczące importu z Ukrainy innych produktów rolnych. I tak import pszenicy w 2021 r. wyniósł 2,4 tys. ton; w 2022 - 502,1 tys. ton, w 2023 r. - 337,5 tys. ton; kukurydzy - odpowiednio: 5,9 tys. t; 1848 tys. t, 594,2 tys. t; rzepaku - 86 tys. t, 662,2 tys. t, 73,4 tys. t; słonecznika - 4,5 tys. t, 18,5 tys. t, 1,6 tys. t; cukru - 0 t, 33,3 tys. t, 38,2 tys. t.; mięso drobiowe - 12 tys. t, 21,3 tys. t, 15,6 tys. t; maliny mrożone - 17,1 tys. ton; 22,2 tys. t, 24,9 tys. ton.