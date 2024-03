25 lat Polski w NATO to rewolucja sił zbrojnych Rzeczpospolitej. Jesteśmy współgospodarzem NATO - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podczas konferencji prasowej, Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Polska jest liderem w wydatkach na obronność w stosunku do PKB. "Polska wydaje ponad 4 proc. PKB na armię, na transformację, na bezpieczeństwo. I wszystkie państwa powinny iść za polskim przykładem" - zaakcentował.

Mówiąc o zmianach dotyczących obronności, które spowodowała obecność Polski w NATO, szef MON stwierdził, że "ta transformacja, te dokonania były tylko i wyłącznie możliwe dzięki sile polskiego żołnierza, sile wojska polskiego".

Transformacja wojska

"Transformacja polskiego wojska (...) i polityczna i technologiczna, jest wielkim dokonaniem tych 25 lat i naszych pokoleń. To jest powód do satysfakcji, choć ten proces nie został ukończony" - dodał, podkreślając, że przed Polską jest jeszcze wiele wyzwań.

"Każdy scenariusz trzeba brać bardzo poważnie. Na każdy scenariusz państwo polskie musi być gotowe. (...) To jest credo naszej koalicji" - powiedział.

25 lat od przystąpienia do NATO

Polska przystąpiła wraz z Czechami i Węgrami do NATO 12 marca 1999 roku. We wtorek mija 25. rocznica wejścia tych krajów do Sojuszu Północnoatlantyckiego.(PAP)

oprac. pc.

Autorzy: Malwina Tkacz, Aleksander Główczewski

mwt/ ago/ itm/