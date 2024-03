Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku w godzinach 7.00-21.00. A to oznacza, że warszawiacy wybiorą prezydenta stolicy. O stanowisko walczy pięciu kandydatów. Przedstawiamy listę osób ubiegających się o urząd prezydenta Warszawy.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 roku dotyczącego zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz rad dzielnic m.st. Warszawy, a także wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia 2024 roku. Druga tura wyborów samorządowych zostanie zorganizowana 14 dni po pierwszej turze, czyli 21 kwietnia 2024 roku.

W wyborach samorządowych będziemy wybierać radnych gmin, radnych powiatów, radnych sejmików województw, radnych dzielnic m.st. Warszawy, wójtów, burmistrzów, a także prezydentów miast. Z aktualnych informacji wynika, że o fotel prezydenta Warszawy powalczy pięciu kandydatów.

Kandydaci na prezydenta Warszawy: Rafał Trzaskowski - Koalicja Obywatelska

Rafał Trzaskowski, obecny prezydent Warszawy związany z Koalicją Obywatelską, jest na stanowisku od przeszło pięciu lat. W swoim programie wyraźnie podkreślił, że konsekwentnie realizuje swój pomysł na rozwój miasta wspólnie z mieszkańcami - i to od 5 lat. Zobowiązuje się kontynuować dbanie o bezpieczeństwo, ochronę terenów zielonych oraz dalszy rozwój transportu publicznego.

Wybory samorządowe 2024 w Warszawie: Tobiasz Bocheński - Prawo i Sprawiedliwość

Tobiasz Bocheński w latach 2019-2023 pełnił funkcję wojewody łódzkiego. Występuje z ramienia PiS. Chce wspierać transport, ale "bez wojny z kierowcami".

Wybory prezydenta Warszawy 2024: Adriana Porowska - Trzecia Droga

Adriana Porowska jest działaczką społeczną, doradczynią Szymona Hołowni w zakresie polityki społecznej. Stawia na aktywną pomoc potrzebującym.

Kandydatka na prezydenta Warszawy: Magdalena Biejat - Nowa Lewica

Magdalena Biejat to wicemarszałkini Senatu RP w XI kadencji i współprzewodnicząca Partii Razem. Jest kandydatką Nowej Lewicy, Partii Razem oraz stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Jej trzy główne priorytety wyborcze to inwestycje w budownictwo społeczne, zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji publicznej oraz stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni publicznej.

Wybory samorządowe 2024 w Warszawie: Przemysław Wipler - Konfederacja

Przemysław Wipler to poseł Konfederacji. Był prezesem Stowarzyszenia KoLiber oraz Fundacji Republikańskiej, oraz pełnił funkcję wiceprezesa partii KORWiN. Prezentuje się jako "wolnościowy republikanin". Jego priorytetem dla Warszawy jest stworzenie warunków sprzyjających budowie nowych mieszkań, co zamierza zrealizować w trakcie swojej kadencji. Dodatkowo chce podjąć działania w celu zatrzymania procesu zwężania ulic oraz redukcji biurokracji w mieście.