Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami. Poniżej przedstawiamy kandydatów, którzy 7 kwietnia 2024 roku powalczą o fotel prezydenta Poznania. Kto kandyduje w wyborach samorządowych 2024 na urząd prezydenta Poznania?

Wybory samorządowe 2024 odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Z kolei druga tura bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaplanowana jest na 21 kwietnia. Lista kandydatów, którzy powalczą o prezydenturę w Poznaniu znana jest już od pewnego czasu. Teraz prezentujemy najważniejsze informacje na ich temat.

Wybory 2024 w Poznaniu. Kandydat Koalicji Obywatelskiej - Jacek Jaśkowiak

W kwietniowych wyborach samorządowych o reelekcję będzie ubiegać się obecny prezydent stolicy Wielkopolski związany z Koalicją Obywatelską - Jacek Jaśkowiak. Pierwszy raz wystartował w wyborach samorządowych w 2010 roku. Jako kandydat niezależny uzyskał wówczas ponad 7 proc. głosów. Cztery lata później jako kandydat Platformy Obywatelskiej pokonał w drugiej turze Ryszarda Grobelnego, który sprawował urząd prezydenta 16 lat. Jaśkowiak uzyskał reelekcję w 2018 roku startując w wyborach z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Wybory wygrał w pierwszej turze uzyskując 55,9 proc. poparcia.

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu - Zbigniew Czerwiński

Kandydatem z Prawa i Sprawiedliwości jestZbigniew Czerwiński, aktualny radny sejmiku województwa wielkopolskiego i przewodniczący klubu radnych PiS. Zbigniew Czerwiński jest absolwentem historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od 1989 roku jest przedsiębiorcą. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta za działalność antysocjalistyczną od 1978 roku.

"Czas na zmiany. Oczekujemy, że Poznań znowu stanie się liderem gospodarczym, że znowu stanie się miastem, którego rozwoju zazdrości nam cała Polska" - mówi Czerwiński. "Poznań traci pozycję lidera. W latach 90. w momencie rozpoczynania transformacji było wiadomo, że jest Warszawa i drugim ośrodkiem o ogromnej dynamice gospodarczej było miasto Poznań. W tej chwili zaczynamy przegrywać konkurencję z Krakowem, zaczynamy przegrywać konkurencję z Wrocławiem i to jest sytuacja niedopuszczalna. Stać nas na więcej. Jesteśmy zdenerwowani, zdegustowani tym, co się dzieje" – mówi.

W nadchodzących wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość połączy swoje siły z Konfederacją.

Wybory samorządowe 2024. Kandydat Trzeciej Drogi - Przemysław Plewiński

Kandydatem Trzeciej Drogi na urząd prezydenta Poznania jest Przemysław Plewiński, członek partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Plewiński pracował w poznańskich mediach. Wraz z żoną prowadzi kancelarię adwokacką.

Jak mówi, jego celem jest "przywrócenie Poznaniowi poznańskiego porządku". "Nie chcemy wywracać stolika, tylko zweryfikować to, co dzieje się w Poznaniu, to co powinno zostać poprawione, żeby miasto stało się przyjazne dla mieszkańców" – mówi. Najważniejszym celem, na którym planuje skupić się kandydat Trzeciej Drogi jest poprawa tego, co obecnie dzieje się w centrum miasta.

"Każdy, kto przechadza się centrum miasta widzi, jak ono opustoszało i jakim centrum życia potrafią być centra innych miast w Polsce - w Krakowie czy we Wrocławiu. Marzy nam się, żeby to centrum ponownie odżyło. Mówiąc szczerze, chciałbym, żeby mnie zapamiętano z tego, że idąc ul. 27 Grudnia czy ul. Św. Marcin nie widać tabliczek z napisem "na wynajem". To jest dla mnie kluczowe, żeby to centrum miasta pobudzić" - podkreśla.

Wśród sposobów na poprawienie życia w centrum miasta Plewiński podaje m.in. darmowe bilety na komunikację miejską dla mieszkańców rozliczających podatki w Poznaniu, rozwój parkingów buforowych czy plan bonifikat czynszowych dla przedsiębiorców.

Poznań: Wybory samorządowe 2024. Kandydatka Nowej Lewicy - Beata Urbańska

O urząd prezydenta Poznania powalczy także była miejska radna, a obecnie szefowa poznańskiej Nowej Lewicy, Beata Urbańska. Jej zdaniem, Poznań potrzebuje "nowego otwarcia na dobrą energię". Duży akcent Urbańska stawia na gospodarność, punktualność, oszczędności i porządek.

Równość to, jak mówi, przede wszystkim równy dostęp do usług, takich jak mieszkania, żłobki, przedszkola. "O taką równość walczyłam jako radna przez dwie kadencje. A dzisiaj chcę walczyć jako prezydentka miasta Poznania. Najważniejszy jest równy dostęp mieszkańców do dobrej jakości świadczonych usług" – zaznacza Urbańska.

Wybory samorządowe 2024 w Poznaniu. Kandydat KWW Społeczny Poznań

O urząd prezydenta Poznania powalczą też społecznicy. Łukasz Garczewski - kandydat KWW Społeczny Poznań - zawodowo zajmuje się m.in. oprogramowaniem, zarządzaniem projektami i komunikacją. Jest działaczem w poznańskich i ogólnopolskich organizacjach pozarządowych.

"Dzisiaj jestem tutaj jako przedstawiciel i kandydat KWW Społeczny Poznań na prezydenta Poznania, dlatego, że ja i wszyscy, którzy tutaj ze mną stoją mamy dość Poznania zarządzanego jak kiepska firma. Mamy dość tego, że o wszystko w Poznaniu trzeba walczyć i na pierwszym miejscu stoi zysk spółek miejskich, a nie dobro mieszkańców i ich dobrostan. Wierzymy, że można inaczej, i że miasto to musi być dom dla nas wszystkich" – podkreśla.

Garczewski zaznacza, że w Poznaniu "mamy rozkopane przez wiele lat centrum, w którym nie da się ani mieszkać, ani prowadzić interesu". Jego zdaniem, w Poznaniu występuje też duży problem z jakością powietrza, który, jak twierdzi, jest bagatelizowany przez władze miasta i urzędników.