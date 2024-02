Budżet na plusie

Resort finansów pokazał szacunkowe wyniki po styczniu, a jednocześnie udostępnił DGP dane za 2023 r. oraz za styczeń 2024 r. dotyczące wpływów brutto z VAT i zwrotów tego podatku.

Przede wszystkim oba rodzaje danych, choć są w nich pewne różnice – dowodzą, że mieliśmy do czynienia w grudniu z czymś, co można by określić manewrem fiskalnym. W grudniu dochody budżetowe z VAT były najniższe w całym roku i wyniosły niespełna 12 mld zł, podczas gdy rekordowe były zwroty podatku, które sięgnęły niemal 30 mld zł. Tymczasem w styczniu – jak pokazują dane MF – zwroty wyniosły już tylko 16,5 mld zł, co jest trochę poniżej średniej, która dla zeszłego roku wyniosła ponad 18 mld zł. Siłą rzeczy dochody były wyższe – jak wynika z szacunkowego wykonania budżetu – o ponad 31 mld zł.

To dobry początek, ale wytyczone cele są bardzo ambitne: z VAT w całym roku powinno wpłynąć ok. 320 mld zł, podczas gdy w zeszłym roku wpływy z tego podatku wyniosły tylko 244 mld zł, co oznacza 30-proc. wzrost rok do roku.

Jeśli chodzi o wpływy z innych podatków, to na pewno minister finansów ma powody do zadowolenia w związku z PIT, z którego wpłynęło ponad 11 mld zł, co stanowi 10 proc. zaplanowanych wpływów z tego podatku. Nominalnie, ale także relatywnie niższe są wpływy z CIT, które wyniosły nieco ponad 5,1 mld zł, gdy w całym roku ma być to ponad 70 mld zł, więc to tylko 7 proc. rocznego wyniku.

Te dane składają się na 13,7 mld zł nadwyżki budżetowej po styczniu, ale warto pamiętać, że w tym roku deficyt ma wynieść aż 184 mld zł. Zatem opisane na początku tekstu żonglowanie zwrotami z VAT ma na celu zwiększenie szansy na najmniej kłopotliwe osiągnięcie tego wyniku. ©℗