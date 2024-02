Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział w piątek, że żadna osoba zatrudniona czy należąca do Polski 2050 nie otrzyma nominacji do rad nadzorczych. "Jeśli dziś takie osoby tam są, podadzą się do dymisji - zaznaczył.

"Zakaz powoływania pracowników partii do zarządów i rad spółek. Zakaz powoływania parlamentarzystów i samorządowców do zarządów i rad spółek. Zakaz finansowania partii przez członków zarządów i rad spółek. Zmiany zaczynamy od siebie" - napisał na platformie X marszałek Sejmu, lider Polski 2050.

Hołownia podkreślił, że "żadna osoba zatrudniona czy należąca do Polska 2050 nie otrzyma nominacji do rad nadzorczych". "Jeśli dziś takie osoby tam są, podadzą się do dymisji" - dodał.

Wcześniej lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wiceprzewodniczący partii Michał Kobosko, szef klubu Polska 2050 Mirosław Suchoń oraz posłanka Barbara Oliwiecka poinformowali na briefingu prasowym, że wystartowały prace nad projektem ustawy ws. odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa. Do końca lutego postaramy się przedstawić naszym partnerom z koalicji projekt ustawy dotyczącej odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa - powiedział Hołownia na konferencji prasowej. (PAP)

Autor: Olga Łozińska

