"Kontekst polityczny wniosku PG, pośpiech oraz brak umożliwienia złożenia obligatoryjnych wyjaśnień przez członków składu orzekającego stwarza wrażenie, że organ wykonawczy wywiera presję wobec niezawisłych sędziów, doprowadzając do +efektu mrożącego+, co nie jest możliwe do akceptacji w demokratycznym państwie prawa" - oceniła KRS. Dodała, że sytuacja ta budzi także "wątpliwości co do bezstronności rzecznika dyscyplinarnego SN".