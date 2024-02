Prezydent Andrzej Duda był pierwszym gościem Kanału Zero, nowego projektu dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego. Prezydent odpowiadał na pytania Stanowskiego i Mazurka przez półtorej godziny. Jakie tematy zostały poruszone podczas rozmowy?

Prezydent Duda: Nie uważałem siebie za polityka radyklanego

Prezydent Andrzej Duda był pierwszym gościem Krzysztofa Stanowskiego na Kanale Zero. W programie emitowanym na kanale Youtube prezydent odniósł się do tematu podziałów politycznych w Polsce i radykalizmu poglądów.

Nigdy nie uważałem siebie za polityka radykalnego. Zdarzyło mi się czasem powiedzieć o jedno słowo za wiele ze względu na emocje. Przepraszałem za to. Ale zawsze starałem się patrzeć w sposób w miarę obiektywny. I sądzę, że dlatego zostałem wybrany.

Duda o mandatach Kamińskiego i Wąsika

Duda został też zapytany o sprawę mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i ewentualny paraliż prac Sejmu poprzez odsyłanie wszystkich ustaw przegłosowanych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego.

Mamy bardzo poważny konflikt prawny wokół kwestii mandatów panów posłów Kamińskiego i Wąsika, gdzie są zdecydowanie dwa różne stanowiska. (…) Nie mam żadnych wątpliwości, że jest tylko jeden podmiot w Polsce, który jest w stanie rozstrzygnąć ten problem konstytucyjny, jeśli chodzi o przyjęte ustawy i jest to Trybunał Konstytucyjny.

Na uwagę dziennikarzy, że opozycja zarzuca prezydentowi, iż kierowanie ustawy budżetowej do TK nie rozwiąże problemu ze względu na skład trybunału, Duda odpowiedział:

Wystarczy, że trybunał raz orzeknie w tej sprawie. Wystarczy jedno orzeczenie i sprawa będzie wyjaśniona i rozstrzygnięta.

Reset konstytucyjny. "Jestem gotów usiąść i rozmawiać"

W rozmowie padł też wątek resetu konstytucyjnego.

"Ja nie widzę problemu. Jestem gotowy usiąść i rozmawiać" - powiedział prezydent. "Zapraszam, proszę przyjść do mnie z konkretnymi propozycjami, proszę powiedzieć, że chcecie państwo się spotkać, bo macie tego typu propozycje" - oświadczył Duda.

"Dzisiaj dysponujecie większością parlamentarną. Ja jestem otwarty na rozmowy, spotkajmy się, usiądźmy, są problemy, które są w inny sposób de facto nierozwiązywalne, bo zawsze będzie ten spór, dopóki nie przyjmiemy konstruktywnego, polubownego rozwiązania w tych sprawach" - dodał.

Konfederacja proponuje "reset konstytucyjny" poprzez wprowadzenie poprawek do Konstytucji. Jak wyjaśnił, chodzi o "wyzerowanie" składów Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego i wybranie ich na nowo lub rozszerzenie składów tych organów.

Tydzień temu premier Donald Tusk powiedział, że w każdej chwili jest gotowy do dyskusji konstytucyjnej. "Jeśli prezydent znajdzie czas w niedalekiej przyszłości, żeby o tym porozmawiać tak serio, oczywiście będę otwarty" - dodał.

Przyjaźń z prezes SN i politykami

Prezydent Duda przyznał, że od 17 lat przyjaźni się z I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Manowską. Na pytanie, czy to nie jest problem - zwłaszcza w kontekście wcześniejszych słów - "Co to za sędziowie, którzy piją z politykami wódeczkę", prezydent odpowiedział:

Ja nie mam z tym problemu, bo nie mam swoich spraw w Sądzie Najwyższym i Sąd Najwyższy moich spraw nie rozstrzyga. (…) Mam wielu kolegów wśród sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych.

Na pytanie o przyjaźń z politykami, Andrzej Duda powiedział:

Przyjaźń to może za duże słowo. Nie mam jakichś wielkich przyjaźń w polityce - przyznał prezydent i wśród bliskich mu polityków wymienił Wojciecha Kolarskiego, ministra z Kancelarii Prezydenta oraz Marcina Mastalerka.

Zapytany o relacje z Jarosławem Kaczyńskim, prezydent nawiązał do dualizmu liderów dwóch konkurencyjnych obozów politycznych w Polsce - Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Nadmienił, że choć są "panami życia i śmierci swoich ugrupowań", to żaden z nich wyborów prezydenckich nie wygrał.

Czy sądzicie panowie, że na tej pozycji, na której to prezydent jednoosobowo podejmuje wszystkie decyzje, że w takiej sytuacji ci panowie mnie lubią?

Politycy na Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego

Prezydent Andrzej Duda jest pierwszym politykiem, z którym Stanowski zdecydował się przeprowadzić rozmowę. Jak zapewnia, zaproszenia na wywiady wystosowano też do Donalda Tuska oraz Szymona Hołowni.