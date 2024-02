Konfederacja jest zdecydowanie przeciwna ułatwieniu dostępu do tzw. tabletki "dzień po" i zagłosuje przeciw temu projektowi. Tak samo w przypadku dwóch projektów dot. liberalizacji dostępu do aborcji - mówiła rzeczniczka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. "Konfederacja jest za ochroną życia od momentu jego poczęcia i z drugiej strony jest przeciwna stosowaniu aborcji jako formy antykoncepcji - podsumowała?

Projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego, dotyczący dostępu do antykoncepcji awaryjnej, czyli do tzw. tabletki dzień po, która od lipca 2017 r. jest dostępna tylko na receptę. Proponowane zmiany przewidują dostępność tabletki dla osób od 15. roku życia.

Konfederacja jest "zdecydowanie przeciwna

Zajączkowska powiedziała, że Konfederacja jest "zdecydowanie przeciwna tego typu rozwiązaniom". "Rodzi to bardzo duże niebezpieczeństwo dla młodych kobiet, nie wyobrażamy sobie, żeby (tabletka) nie była dostępna bez recepty" - dodała, zaznaczając, że klub Konfederacji zagłosuje przeciw.

"Piętnastoletnia dziewczyna może nie do końca zdawać sobie sprawę z konsekwencji przyjęcia tabletki "dzień po". Abstrahując już od aspektów światopoglądowych (...) charakterystyka produktu leczniczego wykazuje mnóstwo działań i skutków ubocznych przyjmowania takich tabletek" - oceniła Zajączkowska-Hernik.

Rzeczniczka Konfederacji pytana była również o procedowane wkrótce w Sejmie dwie ustawy aborcyjne (projekty Lewicy i Koalicji Obywatelskiej) przewidujące liberalizację prawa aborcyjnego do 12. tygodnia ciąży.

"Konfederacja jest za ochroną życia od momentu jego poczęcia i z drugiej strony jest przeciwna stosowaniu aborcji jako formy antykoncepcji. A te dwa projekty sprowadzają aborcję właśnie do formy antykoncepcji całkowicie dostępnej. Zdecydowanie jesteśmy przeciwni" - oświadczyła.

Zajączkowska-Hernik zapowiedziała, że w przypadku obu projektów jej klub zagłosuje przeciw.

Przepisy antyaborcyjne zostały zmienione

Obowiązujące w Polsce od 1993 r. przepisy antyaborcyjne zostały zmienione po wyroku TK z października 2020 r. Wcześniej ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji także w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Tę przesłankę do przerwania ciąży TK uznał za niekonstytucyjną, co wywołało falę protestów w całym kraju. Przepis ten utracił moc wraz z publikacją orzeczenia TK w styczniu 2021 r.