Myśl o zakupach w aurze, jaka panuje o tej porze roku, sprawia, że perspektywa zasiadania do nich prosto z wygodnej kanapy wydaje się kusząca – i całkiem realna. W wyniku rozwoju technologicznego zmienia się sposób, w jaki wydajemy pieniądze i zarządzamy finansami, co wpływa na całokształt naszego życia. Podobnie przyspiesza rozwój cyfrowego handlu. Dlatego tym pilniejsza jest potrzeba projektowania doświadczeń zakupowych w taki sposób, aby nadążyć za zachodzącymi zmianami.

Konsumenci coraz częściej oczekują, że płatność w internecie będzie równie płynna jak ta w świecie rzeczywistym, bez względu na to, u jakiego sprzedawcy i za pomocą jakiego urządzenia kupują[1]. Wraz z wkraczaniem młodszych pokoleń na rynek pracy zachodzące zmiany będą coraz wyraźniejsze. Zakupy w internecie są dla pokolenia Z codziennością – trzy czwarte Polaków z tej grupy wiekowej woli kupować w taki sposób[2].

Jak spełnić te życzenia?

Potrzebujemy rozwiązań, które uproszczą nam życie dzięki płynnemu finalizowaniu transakcji za pomocą jednego kliknięcia, analogicznie do płatności zbliżeniowej w fizycznym sklepie. Ogromną rolę odgrywa tu tokenizacja. To kolejny etap zmian w płatnościach cyfrowych, rozpoczętych przez wprowadzenie i upowszechnienie płatności zbliżeniowych kartą. Z czasem konsumenci zaczęli do terminali coraz częściej przykładać smartfony, co byłoby trudne do wdrożenia bez stokenizowania kart zapisanych w tych urządzeniach. Być może w równie prosty sposób będzie można niebawem płacić za zakupy w sieci.

Jak działa ta technologia? Kiedy tokenizacja zostaje udostępniona na platformie internetowej czy w aplikacji, nie są tam przechowywane wrażliwe dane karty klienta, ale zastępuje je ciąg cyfr, który zadziała wyłącznie przy zakupie produktów lub usług właśnie na tej platformie lub w aplikacji. Przynosi to wymierne efekty: tokenizacja zwiększa wskaźnik zatwierdzonych transakcji online średnio o 3 punkty procentowe[3], przy jednoczesnym spadku liczby oszustw nawet o 30%[4].

Tokenizacja to technologia stojąca za Visa Mobile – nową metodą płacenia w internecie. Klienci, którzy chcą zapłacić za pomocą Visa Mobile muszą podać swój numer telefonu, a następnie zatwierdzić transakcję w swojej aplikacji bankowej – jeśli dany bank udostępnił to rozwiązanie – albo w aplikacji Visa Mobile[5].

Przyszłość handlu – płynne doświadczenia płatnicze

Wyobraźmy sobie kuchnię przyszłości, gdzie lodówka czuwa nad stanem naszych zapasów. Powiadomi nas, jakich produktów zaczyna brakować, dzięki czemu będziemy mogli szybko dokupić potrzebne rzeczy składając zamówienie w naszym ulubionym sklepie internetowym. Płatność potwierdzimy po prostu przykładając dłoń do panelu lodówki i nawet się nie obejrzymy, a do drzwi zapuka kurier z naszymi zakupami. Jak to możliwe? W lodówkę została „wbudowana” stokenizowana karta.

Obecnie wyzwaniem – ale i szansą – jest upowszechnienie tokenizacji w tego typu codziennych doświadczeniach zakupowych online. Stanowiłoby to krok w kierunku bardziej płynnego świata, jakiego oczekują pokolenia Z i Alfa[6], czujące się w świecie cyfrowym jak u siebie. Właśnie wkraczają one na rynek lub za chwilę to zrobią. Branża e-commerce stoi teraz przed podobnymi wyzwaniami, które kiedyś dotyczyły płatności w sklepach stacjonarnych, a przecież wówczas udało się je przezwyciężyć. W budowaniu w pełni cyfrowej przyszłości i tworzeniu korzyści dla konsumentów kluczową rolę odegrają partnerstwa.

