"Do końca kadencji prezydenta zostało chyba około 500 dni (...), a 500 dni to jest jednak dość sporo i nie mamy tyle czasu, żeby go marnować. Mam nadzieję, że doprowadzimy do sytuacji, w której jak opadną te kurze bitewne i emocje, które mamy dzisiaj, to politycy zobaczą, że to co premiuje, punktuje u ludzi, to jest rozmowa o rozwiązaniach" - podkreślił marszałek.