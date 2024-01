"Jest to instytucja, która jest ospała, nieefektywna, niedynamiczna i to się musi zmienić" - zaznaczyła Pełczyńska-Nałęcz. "Celem na wejście jest skrócenie czasu rozpatrywania wniosków" - poinformowała. Zwróciła uwagę, że w listopadzie ubiegłego roku zakończył się konkurs, w którym firmy zgłosiły 3 tys. wniosków. "Dowiedziałam się od odwołanego dzisiaj zarządu PARP-u, że te wnioski będą rozpatrywane przez rok. to oznaczałoby, że przedsiębiorcy dostaną informacje o wsparciu rok po tym jak został zakończony konkurs, czyli w listopadzie br. To jest nie do przyjęcia" - stwierdziła minister. Dodała, że "to musi się zmienić".