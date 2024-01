Pod koniec ubiegłego roku Rada Ministrów przyjęła wniosek ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego o przystąpieniu Polski do Prokuratury Europejskiej (EPPO). Dziś Senacka Komisja Spraw Unii Europejskiej pozytywnie zaopiniowała uczestnictwo Polski we wzmocnionej współpracy w zakresie Prokuratury Europejskiej.

Polska stanie się 23 krajem UE współpracującym z Prokuraturą Europejską

Wniosek w sprawie notyfikacji przez Polskę zamiaru uczestniczenia we wzmocnionej współpracy w zakresie Prokuratury Europejskiej został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie. Obecny na posiedzeniu wiceszef MS Krzysztof Śmiszek podkreślił, że obecny rząd traktuje wniosek o przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej z wysokim priorytetem.

Wiceminister sprawiedliwości Śmiszek dodał także:

"Przystąpienie do Prokuratury Europejskiej, w przekonaniu Ministerstwa Sprawiedliwości, będzie niosło za sobą wiele korzyści".

Kontynuował: "Jedną z takich korzyści będzie możliwość szybkiej, efektywnej, bezpośredniej interakcji prokuratorów polskiej prokuratury ze strukturami prokuratury europejskiej. Ta wymiana i dostęp do rozbudowanych baz danych, do informacji, do narzędzi współpracy będzie z pewnością przyczyniała się do efektywniejszego ścigania przestępstw na szkodę interesów finansowych UE".

Senat: “Przystąpienie do Prokuratury Europejskiej będzie korzystne”

Przewodniczący komisji senator Bogdan Klich (KO) odczytał projekt opinii Komisji Spraw UE dotyczący notyfikacji przez Polskę zamiaru uczestniczenia we wzmocnionej współpracy w zakresie Prokuratury Europejskiej, który następnie został przez senatorów na komisji przyjęty.

"Po pierwsze, Komisja Spraw Unii Europejskiej popiera przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Prokuratury Europejskiej. Po drugie, w ocenie Komisji Spraw UE przystąpienie do wzmocnionej współpracy powinno przyczynić się do jeszcze bardziej skutecznego ścigania przestępstw na szkodę interesów finansowych UE, w tym przede wszystkim tych o charakterze transgranicznym. Po trzecie, Komisja Spraw UE ocenia, że przystąpienie do Prokuratury Europejskiej będzie korzystne z perspektywy ubiegania się przez Polskę o środki finansowe Unii Europejskiej oczekując w tym zakresie zdecydowanych działań ze strony rządu" - podkreślono w przyjętej opinii senackiej komisji.

Czym jest Prokuratura Europejska?

Prokuratura Europejska, która rozpoczęła działalność 1 czerwca 2022 r., prowadzi sprawy przestępstw związanych z nadużyciami finansowymi, korupcją, praniem brudnych pieniędzy i poważnymi transgranicznymi oszustwami na podatku VAT na kwotę powyżej 10 mln euro. Do tej pory do będącej organem Unii Europejskiej Prokuratury Europejskiej przystąpiły 22 kraje UE, nie przystąpiło pięć – Szwecja, Węgry, Polska, Irlandia i Dania.

Prokuratura Europejska to urząd o strukturze dwupoziomowej. Pion strategiczny tworzą: Europejski Prokurator Generalny odpowiedzialny za zarządzanie EPPO (European Public Prosecutor’s Office) i organizowanie jej prac, oraz Kolegium Prokuratorów odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w kwestiach strategicznych. Pion operacyjny tworzą: delegowani prokuratorzy europejscy odpowiedzialni za prowadzenie postępowań przygotowawczych i ściganie, a także stałe izby, które monitorują postępowania przygotowawcze i nadają im kierunek oraz podejmują decyzje operacyjne.