“Odwołanie małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak to pierwsze odwołanie kuratora. Odwołanie pozostałych 15 kuratorów nastąpi do końca tego roku” - zapowiedziała nowa ministra edukacji Barbara Nowacka.

Zmiany w kuratoriach oświaty. W ciągu 15 dni zostanie odwołanych 15 kuratorów

"Bardzo się cieszę, że możemy zakończyć czarny czas dla edukacji w Małopolsce" - powiedziała Nowacka na konferencji prasowej zorganizowanej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Ministra Nowacka i wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar poinformowali też o odwołaniu z funkcji małopolskiego kuratora oświaty Barbary Nowak, która tę funkcję pełniła od 2016 r.

Barbara Nowacka zapowiedziała, że pozostałe 15 odwołań kuratorów oświaty nastąpi jeszcze do końca tego roku. Wskazała, że "trzeba małopolskiej oświacie przywrócić spokój". "Trzeba przywrócić nauczycielom, dyrektorom, że to co robią dla szkoły, jest zazwyczaj dobre" - dodała.

Kuratoria wracają do ustawowych zadań

Zgodnie z oświadczeniem Nowackiej “kuratorium nie jest od zakazywania udziału w spektaklach teatralnych, karania dyrektorów za sprawy polityczne czy od wyjątkowo ostrych polemik na Twitterze. Kuratorium światy jest od pomagania szkołom, stania po stronie mądrej, polskiej, odpowiedzialnej edukacji”.