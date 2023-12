Święta tuż! Wielkie odliczanie do Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęte, a w raz z nim pytania o świąteczną pogodę. Jakiej aury możemy się spodziewać w Wigilię? Czy tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą w końcu białe? Co prognozują eksperci z IMGW?

IMGW prognozuje: Boże Narodzenie będzie ciepłe

Jakiej pogody możemy spodziewać się w Polsce podczas nadchodzących Świat Bożego Narodzenia? Według synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej będzie raczej ciepło, przynajmniej, jak na tę porę roku. IMGW przedstawiło prawdopodobne temperatury na trzeci tydzień grudnia przygotowane w oparciu o dwa modele prognozowania.

Z predykcji modelu ECMWF wynika, że maksymalne temperatury powietrza będą w Wigilie wahać się od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie kraju, przez 2-3 stopnie Celsjusza w centralnej Polsce, aż po 6 i 7 stopni w zachodniej części kraju. Z kolei minimalne temperatury będą wynosić minus 2 stopnie Celsjusza na wschodzie, na krańcach wschodnich nawet minus 4 stopnie Celsjusza. W pozostałych częściach Polski temperatury plusowe. W centrum i na południu około zera, a na zachodzie i północy 1-2 stopnie Celsjusza.

Z kolei prognoza wg modelu GFS wskazuje na nieco inne temperatury. Maksymalne temperatury powietrza mogą w Wigilię wynieść nawet 9 stopnia Celsjusza na zachodzie, w centrum od 5 do 7 stopni Celsjusza, na wschodzie 5 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich około 0 stopni Celsjusza. Najniższe temperatury według tego modelu prognoz to minus 3 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie, 1-2 stopnie Celsjusza w centrum i na zachodzie Polski oraz około 2-3 stopni Celsjusza na południu. W rejonach górskich tradycyjnie najmniej minus 2 stopnie Celsjusza.

Tegoroczna wigilia w jesiennej aurze: Śniegu nie będzie

IMGW nie pozostawia nam złudzeń. Na białą Wigilię raczej nie ma co liczyć, przynajmniej w centralnej części kraju. Na swoim koncie na platformie X, synoptycy z Instytut informują, że: „Maleje szansa na białe, śnieżne Święta Bożego Narodzenia. Kolejne tygodnie ciepłe, znacznie powyżej normy termicznej dla grudnia i stycznia”.

Ciepły koniec roku, a początek nowego w normie

Zgodnie z przewidywaniami IMGW przełom grudnia 2023 r. i stycznia 2024 r. będzie dość ciepły, jak na tę porę roku. Instytut prognozuje, że na początku 2024 r. średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej analizowanej na podstawie lat 1991-2020. Z kolei przewidywana przez IMGW styczniowa miesięczna suma opadów atmosferycznych będzie w całym kraju najprawdopodobniej kształtować się powyżej normy wieloletniej.

Jaka jest sprawdzalność prognoz IMGW?

Długoterminowe prognozy zawsze mają charakter orientacyjny oraz eksperymentalny. Dotyczą one średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego, a to oznacza, że są obarczone dużym poziomem niepewności. Podobnie jest z długoterminowymi prognozami IMGW. Jak czytamy na stronie Instytutu: „Pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość. Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak iż samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych. Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem”.