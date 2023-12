Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia UW podjęła uchwałę w sprawie korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia. Regulacje dotyczą też używania AI przy przygotowywaniu prac dyplomowych i zaliczeniowych.

Uniwersytet Warszawski nadąża za rewolucją informatyczną

Uchwała Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia (URK) Uniwersytetu Warszawskiego, podjęta 8 grudnia, dotyczy zasad wykorzystania AI przy przygotowywaniu prac dyplomowych i prac zaliczeniowych oraz reguł używania jej w toku studiów - podała uczelnia na stronie internetowej.

Zgodnie z nowym postanowieniem wykorzystanie sztucznej inteligencji do przygotowania pracy dyplomowej wymaga od teraz uzgodnienia tej kwestii między promotorem a studentem przygotowującym pracę. Ustalenia mają dotyczyć również zakresu i sposobów użycia narzędzi AI przy tworzeniu materiałów dyplomowych.

Sztuczna inteligencja wymaga regulacji

Opiekunowie prac dyplomowych na UW mają odtąd obowiązek monitorowania, jak i w jakim zakresie dyplomanci posługują się AI oraz weryfikowania ich postępów. URK wymaga także, by wykorzystanie chatbotów i sposoby ich użycia były czytelnie opisane i oznaczone w każdej pracy – we wstępie lub w rozdziale dotyczącym metod badawczych.

W przypadku prac i prezentacji zaliczeniowych to prowadzący zajęcia mają określać zakres i sposoby wykorzystania systemów AI oraz przedstawić studentom te zasady w formie umożliwiającej dostęp do nich przez cały semestr lub rok, w czasie którego uczą się danego przedmiotu. Kwestie te może też regulować sylabus. Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia zabroniła używania narzędzi AI podczas egzaminów pisemnych – chyba że inaczej uzna egzaminator lub będzie to wynikać z treści zadań egzaminacyjnych.

Postanowienie URK wskazuje również, że rady dydaktyczne i rady szkół doktorskich powinny przeprowadzić dyskusje na temat stosowania systemów sztucznej inteligencji na poszczególnych kierunkach studiów i w szkołach doktorskich. Rady mogą uchwalać odrębne zasady dla określonych kierunków studiów.

ChatGPT na uniwersytetach

Uniwersytet Warszawski to kolejna polska uczelnia (m.in. po Akademii Leona Koźmińskiego), która przygotowała rekomendacje dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie kształcenia. Błyskawiczny rozwój tego narzędzia okazał się ważnym zagadnieniem w edukacji. Wykładowców zaniepokoiła rosnąca liczba studentów posługujących się botem ChatGPT podczas przygotowywania prac zaliczeniowych lub dyplomowych. To kwestia tym bardziej aktualna, że ChatGPT staje się coraz doskonalszy – zaliczył już m.in. pierwszy rok na Uniwersytecie Harvarda (USA) ze średnią ocen 3,34.

Uchwała ma obowiązywać do 30 września 2025 r. Po tym okresie będzie aktualizowana.