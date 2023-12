Z wypowiedzi Krzysztofa Gawkowskiego (Lewica) wynikają różne scenariusze dla najbliższych wyborów samorządowych i europejskich.

Jak zachowa się koalicja w nadchodzących wyborach?

Gawkowski, który jest szefem klubu Lewicy, a w rządzie Donalda Tuska ma być wicepremierem i szefem resortu cyfryzacji, zapytany dziś został m. in. o to, czy ugrupowania, które tworzą koalicję (KO, PSL, Polska 2050, Lewica), niedługo ogłoszą, że razem wystartują w wyborach europejskich i samorządowych. "Lewica w tej sprawie pewne deklaracje złożyła Donaldowi Tuskowi, partnerom z Trzeciej Drogi i czekamy na wspólne spotkanie, które w tym roku w grudniu powinno się jeszcze odbywać" - powiedział polityk.

Wybory samorządowe to jest pierwszy element, który powinniśmy rozważyć, czy nie powinniśmy prowadzić dalej wspólnej wyborczej drogi.

- powiedział Krzysztof Gawkowski.

Gawkowski: “Jak będzie trzeba, Lewica jest gotowa samodzielnie też startować”

Na uwagę, że "wasza deklaracja jest taka, że wy byście chcieli", Gawkowski odparł: "My mówiliśmy o tym, że wybory samorządowe to jest ten pierwszy element, który powinniśmy rozważyć, czy w tych wyborach samorządowych nie powinniśmy prowadzić tego, co nas dzisiaj łączy, czyli wspólnej takiej wyborczej drogi, żeby bezwzględnie wygrać z PiS i pokazać, że nie tylko wygrywamy na sali sejmowej, ale wygrywamy też wspólnie".

Dopytywany, czy będą wspólne listy do sejmików wojewódzkich, wskazał: "Ja bym to widział tak, ale nie wykluczam żadnego scenariusza". "Jak będzie trzeba Lewica jest gotowa samodzielnie też startować" - zaznaczył poseł. Pytany o wybory europejskie zastrzegł: "Zróbmy pierwszy krok z wyborami samorządowymi, żebyśmy zrobili drugi, bo jak będziemy robili od razu dwuskok, to nie przejdziemy pierwszego kroku".

Wybory samorządowe już na wiosnę

Szef klubu Lewicy odniósł się też do stwierdzenia, że "wystawienie kandydata w wyborach prezydenckich w Warszawie to sobie odpuścicie, tutaj Rafał Trzaskowski raczej będzie miał wasze poparcie". "Rafał Trzaskowski będzie miał poparcie swojego środowiska, a Lewica, Trzecia Droga, wszyscy też mamy swoje plany wyborcze. Czas pokaże jak będzie. My na pewno też rozmawiamy o różnych sojuszach, w Warszawie też ze startem swoim, i też z kandydatem, rozważamy to wszystko. Niech się to wyłoni na polu krajowym, a decyzje wtedy będziemy podejmowali" - powiedział Gawkowski.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, wybory samorządowe muszą się odbyć między 31 marca a 23 kwietnia 2024 r. 6–9 czerwca 2024 r. to potwierdzony przez Radę UE termin najbliższych wyborów do Parlamentu Europejskiego.