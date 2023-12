Czas rządów PiS to okres egipskich plag dla naszej gospodarki. Przez te 8 lat zwalczaliście klasę średnią, przedsiębiorców, specjalistów, ludzi zaradnych - mówił w Sejmie Sławomir Mentzen (Konfederacja) podczas debaty nad expose premiera Mateusza Morawieckiego.

Mentzen o rządzie PiS

"Gdy przejęliście władzę w roku 2015, zakończyła się transformacja polskiej gospodarki z systemu socjalistycznego w kierunku gospodarki wolnorynkowej. Nie udało się osiągnąć zakładanego celu, zaczęliśmy znowu iść w kierunku socjalizmu oraz etatyzmu" - powiedział Mentzen.

W jego ocenie, "Prawo i Sprawiedliwość przez ten czas realizowało gospodarczy program Razem, było na lewo od SLD". Jego zdaniem, "potwierdzał to nawet sam premier, mówiąc, że +robotnicza myśl, socjalistyczna jest głęboko obecna w filozofii Prawa i Sprawiedliwości+". "Potwierdzał pan to czynem wprowadzają mnóstwo postulatów wcześniej zapowiadanych przez Razem" - ocenił.

"Przez te osiem lat zwalczaliście klasę średnią (...), zwalczaliście przedsiębiorców, specjalistów, ludzi zaradnych" - mówił. "W państwie rządzonym przez was zarabianie pieniędzy jest źle widziane, czasami się nawet staje przestępstwem" - zauważył.

Mentzen o spółkach Skarbu Państwa

"Jednocześnie mieliście ulgi podatkowe, zachęty, dopłaty dla wielkich, międzynarodowych korporacji. Bardzo ceniliście zarządzane przez waszych kolegów spółki Skarbu Państwa, które niemiłosiernie doiliście na utrzymanie aparatu partyjnego" - mówił.

"W trakcie pandemii COVID napadaliście na przedsiębiorców, którzy często słusznie i nielegalnie nie chcieli przestrzegać waszych nielegalnych i często idiotycznych nakazów i zakazów.(...) Kazaliście nakładać maski chyba tylko po to, żeby nie czuli jak plujecie im twarz. Rabowaliście i biliście ludzi, którzy mieli rację, bo wyroki sądów administracyjnych skazywały, że wasze zakazy były nielegalne" - ocenił Mentzen.

"Gdzie są polskie samochody elektryczne? Nie wbiliście nawet łopaty w miejsce, gdzie miała stać ich fabryka. Gdzie jest prom Batory, gdzie jest Luxtorpeda, nie rozpoczęliście nawet budowy CPK ani polskich elektrowni jądrowych" - pytał. "Chcieliście w ramach programu Mieszkanie plus wybudować 100 tys. mieszkań do 2019 roku, wybudowaliście 19 tys. do 2022 roku" - mówił Mentzen.

Mentzen o podwyższeniu podatków

Zwracając się do premiera powiedział: "w 2017 roku zapowiadał pan, że nie będzie pan podwyższał podatków, a uszczelniał system. I rzeczywiście nie podnosił pan podatków, a wprowadzał nowe, podnosiliście składki, daniny, akcyzę, które według was nie są podatkiem".

Poseł Konfederacji ocenił, że "program Nowy Ład to najgorsza reforma podatkowa w historii III RP". "Kiedy weszła w życie, to nikt w całej Polsce nie wiedział, jakie ma płacić podatki" - przypomniał. "A kiedy już wszyscy zorientowali się jak mają płacić, okazało się, że mają płacić więcej niż w poprzednim roku" - dodał.

"Za waszych rządów powstawała rekordowa ilość prawa, tylko w tym roku stworzyliście 37 tys. stron nowych aktów prawnych. Oprócz biurokracji rosły też ceny. Drukowaliście pusty pieniądz, zwiększaliście koszty życia, produkcji. Skumulowana inflacja tylko za waszej drugiej kadencji wyniosła 43 proc" - powiedział.

Jego zdaniem, "sądownictwo jest w najgorszym stanie od dawna, a czas postępowań sądowych się wydłużył".

Mentzen o współpracy z UE

Mentzen zwrócił uwagę, że "to rząd PiS oddał najwięcej kompetencji Unii Europejskiej". "Popierał pan zakaz sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym, zgodził się pan na politykę klimatyczną, zgodził się pan na unijny dług, na powiązanie KPO z praworządnością, sam pan proponował nowe unijne podatki, a teraz udaje pan oburzonego i zaskoczonego, że Unia Europejska chce nakładać nowe podatki" - mówił zwracając się do premiera.

"Nieudane inwestycje i rozdawnictwo było na kredyt, więc nasze zadłużenie wzrosło z biliona do rekordowego zadłużenia 1,5 biliona złotych" - powiedział.

"Podsumowując, czas waszych rządów, to okres egipskich plag dla naszej gospodarki" - podkreślił.