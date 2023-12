Wakacje kredytowe, szansa na zostanie ministrem, ofensywa PiS-u, elektrownie wiatrowe - poseł Gramatyka z Polski 2050 ma wyrobione zdanie na wszystkie te tematy.

Sejm X kadencji. Poseł Gramatyka (Polska 2050) zaznacza swoją obecność

Dziś poseł Polski 2050 Michał Gramatyka udzielił wielu wypowiedzi dotyczących obecnych prac w Sejmie, zaznaczając w ten sposób swoje stanowisko oraz stanowisko własnego ugrupowania.

"Uznaliśmy, że projekt ws. przedłużenia wakacji kredytowych powinien wejść ścieżką rządową - mówi Gramatyka - która umożliwia konsultacje; zależy nam na tym, żeby o skutkach finansowych tej ustawy wypowiedział się przyszły minister finansów". Poseł Polski 2050-Trzeciej Drogi był także pytany, czy zostanie ministrem klimatu w koalicyjnym rządzie Donalda Tuska. Jak odpowiedział, najlepszą kandydatką na tę funkcję jest posłanka jego ugrupowania Paulina Hennig-Kloska.

Zdaniem Gramatyki wątpliwości co do Hennig-Kloski spowodowała "ofensywa PiS-u". "To jest osoba skrajnie uczciwa, bardzo pracowita, bardzo mocno zaangażowana i świetnie znająca temat. Mam nadzieję, że przetrwa tę zawieruchę medialną wokół ustawy (tzw. ustawy wiatrakowej)" - powiedział polityk Trzeciej Drogi, nawiązując do krytyki projektu nowelizacji ustawy dot. wsparcia odbiorców energii, który przedłuża zamrożenie cen energii do 30 czerwca 2024 r. i miał wprowadzić rozwiązania dot. stawianie farm wiatrowych i wiatraków w Polsce.

Gramatyka o wiatrakach

We wtorek wieczorem na stronach Sejmu pojawiła się informacja o wniesieniu autopoprawki do projektu ustawy posłów KO i Polski 2050-TD; zgodnie z poprawką z projektu wykreślono przepisy dotyczące elektrowni wiatrowych, więc projekt dotyczy obecnie tylko mrożenia cen energii.

Gramatyka przypomniał, że we wtorek w ciągu dnia marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, iż Sejm kwestią zamrożenia cen energii zajmie się natychmiast, natomiast tematem uwolnienia energii z wiatru zajmie się, być może w trybie projektu rządowego. Poseł Polski 2050 - TD zaznaczył, że kwestia odblokowania energetyki wiatrowej pozostaje ważna i to dopiero początek wdrażanie zmian.

Odnosząc się z kolei do tematu "wywłaszczeń" pod budowę wiatraków, Gramatyka zapewnił, że nie będzie głosował za tym rozwiązaniem. "Nie będę głosował za żadnymi wywłaszczeniami pod budowę wiatraków, w tej ustawie również takich przepisów nie było" - powiedział.

"Rządowa ścieżka" legislacji to pomysł Gramatyki na wakacje kredytowe

Polityk Trzeciej Drogi był także pytany o projekt w sprawie wakacji kredytowych. Sejmowa Komisja finansów publicznych miała zająć się we wtorek dwoma projektami ustaw ws. przedłużenia wakacji kredytowych: wniesionym przez grupę posłów Polski 2050-TD oraz przygotowanym przez rząd Mateusza Morawieckiego. Posiedzenie komisji zostało jednak odwołane; poselski projekt ustawy został wycofany.

Uznaliśmy, że ta ustawa powinna wejść ścieżką rządową, czyli ścieżką, która umożliwia konsultacje. W tym przypadku najbardziej zależy nam na tym, żeby o skutkach finansowych tej ustawy wypowiedział się przyszły minister finansów

- powiedział Gramatyka.

Polityk Trzeciej Drogi powiedział też, że jeszcze nie zna składu rządu Donalda Tuska. Dopytywany, czy jest kandydatem na wiceministra cyfryzacji odparł, że jest to obszar, w którym porusza się dość sprawnie.

