Rosyjska dezinformacja stale oczernia Polskę, prezentując nasz kraj jako państwo agresywne, które planuje ataki na inne kraje - napisał w niedzielę pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Żaryn podkreślił, że "rosyjska dezinformacja stale oczernia Polskę, prezentując nasz kraj jako państwo agresywne, które planuje ataki na inne kraje, czym zagraża sobie oraz sojusznikom".

Wymienił także "narracje Rosji przeciwko RP: Polska przygotowuje się do ataku na Ukrainę; Polska chce doprowadzić do zamachu stanu na Białorusi; Rząd RP wzmacnia wojsko w celach agresji na inne kraje; Przez Polskę może wybuchnąć WWIII; Polska to zagrożenie dla NATO; Europa ponosi wysokie koszty działań rządu RP". (PAP)

