We wtorek na posiedzeniu Sejmu w planach są obrady ws. projektów uchwał KO powołujących sejmowe komisje śledcze: badającą kwestię użycia Pegasusa, tzw. wyborów kopertowych oraz tzw. aferę wizową - zapowiedział w czwartek marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

W czwartek w Sejmie marszałek Szymon Hołownia zorganizował konferencję prasową, na której mówił o planie obrad Sejmu podczas posiedzenia w przyszłym tygodniu. Jak mówił, Sejm zbierze się w następny wtorek, by m.in. wybrać nowego Rzecznika Praw Dziecka oraz członka Państwowej Komisji ds. pedofilii, który uzupełni wakat w tej instytucji; w planach jest również głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu dot. finansowania in vitro, nad którym Sejm debatował w środę.

Ponadto, jak zapowiedział marszałek Sejmu, na wtorkowym posiedzeniu procedowany ma być również rządowy projekt ustawy, który przenosi tegoroczną tzw. niedzielę handlową z 24 grudnia na 10 grudnia. Obecnie projekt, jak mówił, trafił do sejmowej komisji gospodarki.

Marszałek Sejmu poinformował również, że na wtorkowym posiedzeniu planowane jest również pierwsze czytanie i poddanie pod debatę w Sejmie trzech projektów uchwał przygotowanych przez Koalicję Obywatelską, które w środę wpłynęły do Sejmu.

"Wszystkie te sprawy to kwestie, które bulwersowały opinię publiczną. Wszystkie te sprawy nie znalazły sensownego i przekonującego wyjaśnienia. Skoro do tej pory to nie zostało zrobione, to na początku rządów nowej ekipy i nowej większości, zgodnie z tym, co obiecywaliśmy naszym wyborcom, wyjaśnione musi to zostać" - mówił Hołownia. Jak wskazał, chciałby, by Sejm zajął się projektami uchwał we wtorek "w drugiej części dnia"; dodał, że w związku z tym obrady mogą przeciągnąć się nawet do północy.

"Przygotowaliśmy razem z Kancelarią Sejmu dość dużo czasu na dyskusję, ale uważamy, że ta dyskusja musi się odbyć; powołanie tych komisji musi zostać przez Sejm rozpatrzone, posłowie muszą zdecydować o tym, czy Polacy w tych bulwersujących sprawach wreszcie dostaną rzetelne, przejrzane przez parlament informacje, czy nadal będziemy się domyślać, opierać na plotkach, przeciekach, sygnałach, które są nie potwierdzone. Moim zdaniem warto się z tą sprawą zmierzyć" - oświadczył Hołownia.

Chodzi o trzy uchwały powołujące trzy sejmowe komisje śledcze; pierwszy projekt uchwały ma na celu powołanie "Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego".

Drugi projekt uchwały dotyczy "powołania Komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dn. 1 stycznia 2019 r. do dn. 20 listopada 2023 r".

Trzeci projekt dotyczy powołania "Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystywaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dn. 16 listopada 2015 r. do dn. 20 listopada 2023 r.".

Hołownia przypomniał, że Sejm zbierze się we wtorek i środę. W kolejnym tygodniu, jak dodał, "spodziewa się nawet posiedzenia trzydniowego, żebyśmy byli w stanie zrobić wszystkie rzeczy, z którymi chcemy się zmierzyć". Dodał, że ma nadzieję, że jak najszybciej uda się ukonstytuować te spośród komisji sejmowych, które wciąż nie mają składu w nowej kadencji.