Takich weekendów nie ma zbyt wiele w roku. Piątek, 10 listopada to ostatni dzień, kiedy bez problemu zrobimy zakupy przed weekendem. To wszystko ze względu Święto Niepodległości, które w tym roku wypada w sobotę. Tym samym przez kolejne dwa dni nie uda się zrobić zakupów w dużej ilości sklepów, gdzie za ladą nie stoją ich właściciele.

11 listopada – dzień wolny od pracy

11 listopada, obchodzony w Polsce jako Święto Niepodległości, jest dniem wolnym od pracy. Jest to święto narodowe, upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. W tym dniu większość zakładów pracy, urzędów oraz instytucji publicznych jest zamknięta. Uroczystości i obchody tego święta odbywają się w całym kraju, zaznaczając jego ważność w polskim kalendarzu świąt narodowych.

11 listopada – czy są otwarte sklepy?

W dniu 11 listopada, który jest Świętem Niepodległości w Polsce, większość sklepów będzie zamknięta. Obejmuje to markety, centra handlowe, dyskonty oraz inne duże placówki handlowe. Otwarte mogą pozostać jedynie mniejsze sklepy, w których za ladą staną ich właściciele, jak na przykład niektóre sklepy sieci Żabka czy małe sklepy osiedlowe. Jest to związane z obowiązującym w Polsce zakazem handlu w niektóre dni świąteczne.

Czy pracownikowi przysługuje dzień wolny za 11 listopada?

Kodeks pracy stanowi, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeżeli więc sobota jest w danej firmie lub instytucji dniem wolnym od pracy, to należy pracownikowi udzielić dodatkowego dnia wolnego. Jeżeli okres rozliczeniowy jest miesięczny to oznacza to, iż dodatkowy dzień wolny ma zostać udzielony jeszcze w listopadzie. Kodeks pracy jest w tym wypadku jasny - pracownikowi ma zostać udzielony inny dzień wolny od pracy w ramach okresu rozliczeniowego.

11 listopada – czym jest Narodowe Święto Niepodległości?

11 listopada jest obchodzone jako Święto Niepodległości w Polsce. To ważna data dla Polaków, ponieważ upamiętnia odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów. W 1918 roku, po zakończeniu I wojny światowej, Polska odzyskała suwerenność, którą utraciła w wyniku rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię w końcu XVIII wieku. Święto Niepodległości jest dniem wolnym od pracy, a w całym kraju odbywają się różne uroczystości, w tym parady, koncerty i ceremonie, aby uczcić to historyczne wydarzenie.