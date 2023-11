"To nie jest tak, że możemy powiedzieć o posłance czy pośle, że nie nadaje się do czegoś. Jeżeli ktoś został obarczony jakimś mandatem społecznym tysięcy głosów - to ja bym nie powiedział, że ktoś się do czegoś nie nadaje" - tłumaczył. "Ja również się do czegoś nadaję" - zapewnił.