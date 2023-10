Do spisów wyborczych, z myślą o niedzielnych wyborach, dopisało się pięciokrotnie więcej osób niż w 2019 r.

Do wczorajszego południa ponad 1,1 mln osób zgłosiło jednorazową zmianę miejsca głosowania – wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji. Chodzi przede wszystkim o osoby, które chcą zagłosować tam, gdzie mieszkają, choć są zameldowane gdzie indziej. To np. wielu mieszkańców dużych miast.

Liczba ta przyrasta w imponującym tempie – jeszcze w poniedziałek takich wyborców było 900 tys. Zgłoszeń zmiany miejsca głosowania już teraz jest ponad cztery razy więcej niż przed wyborami parlamentarnymi w 2019 r. i prawie dwa razy więcej niż przed wyborami prezydenckimi w 2020 r.

Podobny trend widać także wśród wyborców, którzy pobrali zaświadczenie o prawie do głosowania (co uprawnia do oddania głosu w dowolnej komisji, także zagranicznej). Jest ich już 294 tys. W 2019 r. wydano ponad 155 tys. zaświadczeń.

Mobilizację widać także wśród wyborców zagranicznych. Wczoraj szef MSZ Zbigniew Rau informował o 554,3 tys. osób zarejestrowanych przez system MSZ. Cztery lata temu poza Polską zagłosowało ponad 314 tys. osób, a w wyborach prezydenckich w 2020 r. (II tura) – ponad 417 tys.

– To oznacza, że frekwencja będzie wysoka, będziemy mieli też wyborczą turystykę – mówi Marcin Palade z Centrum Analiz Wyborczych.

O rekordowej frekwencji słyszymy zarówno z PiS, jak i z KO. – Cztery lata temu frekwencja wyniosła ponad 62 proc., w wyborach prezydenckich zbliżyła się do 70 proc., a to jest zawsze Mount Everest dla wyborów. Dziś widać olbrzymią mobilizację i gdybym miał typować, obstawiałbym 65 proc. – mówi Cezary Tomczyk z PO.

Trudno przewidzieć, kto będzie beneficjentem zmian. Dane o zaświadczeniach, zdaniem naszych rozmówców z opozycji, zapowiadają mobilizację ich wyborców, ale równocześnie ze sztabów i KO, i PiS płyną sygnały, że rośnie także gotowość do głosowania na wsi, która jest bazą PiS.

Więcej w jutrzejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na eDGP.