Osoby opłacające składkę zdrowotną mają prawo do opieki stomatologicznej w ramach NFZ. Co przysługuje pacjentom u dentysty, który ma zawartą umowę z funduszem? Lista świadczeń jest długa, a pewne grupy pacjentów mają prawo do dodatkowych zabiegów.

Leczenie zębów na NFZ nie jest popularne wśród Polaków. Większość chętniej korzysta z płatnych usług stomatologicznych niż z bezpłatnych świadczeń dentystycznych w ramach NFZ. Na usługi stomatologiczne refundowane w ramach NFZ decyduje się zaledwie co trzeci Polak, który leczy zęby (36 proc.). Tak wynika z badań CBOS z 2018 r.

Stomatolog na NFZ vs stomatolog prywatny

Powodem tego, że Polacy gremialnie leczą zęby prywatnie jest z jednej strony czas oczekiwania na leczenie - np. na wyrwanie ósemki na NFZ trzeba czekać od kilku tygodni do kilku miesięcy, podczas gdy odpłatnie możemy wyrwać "ząb mądrości" niemal od ręki. Najdłuższe kolejki w ramach publicznej opieki zdrowia panują u peridontologa i ortodonty.

Z drugiej strony Polacy nie mają zaufania do jakości usług dentystycznych "na fundusz". Od lat NFZ refunduje leczenie przy wykorzystaniu materiałów gorszej jakości oraz przy zastosowaniu mniej nowoczesnych technik. Jeszcze innym czynnikiem jest po prostu konieczność. Część świadczeń nie jest wcale refundowana. Dlatego więc Polacy wolą (lub muszą) zapłacić i mieć pewność, że ich zęby są w dobrych rękach.

Niemniej osoby ubezpieczone mają prawo do korzystania z usług dentystycznych na NFZ. I czasami jest to wręcz konieczne (np. w przypadkach nagłych, w dni świąteczne, gdy prywatne gabinety są z reguły zamknięte). Dlatego warto znać swoje prawa. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat leczenia stomatologicznego na NFZ.

Kto może skorzystać z opieki dentystycznej na NFZ?

Bezpłatna opieka dentystyczna – w określonym zakresie – przysługuje każdej osobie, która jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (opłaca składkę). Osoby nieubezpieczone muszą płacić za usługi dentystyczne.

Dentysta na NFZ. Czy potrzebne jest skierowanie?

Tutaj odpowiedź jest jednoznaczna. Do stomatologa nie jest wymagane skierowanie. Możemy się umówić od razu - zapisać w kolejkę lub też skorzystać z pomocy w tym samym dniu, jeśli zgłaszamy się z bólem zęba. Jeśli ząb rozboli nas wieczorem, np. ok. godz. 19, to możemy zgłosić się do placówki, w której jest pełniony dyżur stomatologicznej pomocy doraźnej. Adresy placówek pełniących taką doraźną pomoc znajdziemy na stronie wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dentysta na NFZ. Jak znaleźć gabinet?

W przypadku leczenia stomatologicznego nie obowiązuje rejonizacja. Możemy umówić się do dentysty w każdym zakątku Polski. Aby znaleźć gabinet najbliżej swojego miejsca zamieszkania i sprawdzić, jaki jest termin najbliższej wizyty, możemy skorzystać z wyszukiwarki na stronie NFZ: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/.

W polu świadczeń wpisujemy np. "Poradnia stomatologiczna", wybieramy województwo, miejscowość i określamy, czy pomoc ma dotyczyć dziecka czy osób dorosłych.

Stomatolog na NFZ. Czy można dopłacić za ekstra usługę?

Jak informuje portal Pacjent.gov.pl, nie można współpłacić za leczenie dentystyczne. Nie możemy więc np. nie płacić za leczenie ubytku w zębie (bo jest to refundowane) i jednocześnie dopłacić za to, by dentysta w szóstce założył nam białą plombę (która refundowana nie jest).

"Jeśli chcesz coś poza standardem, płacisz za całość usługi" - tłumaczy portal rządowy.

Leczenie stomatologiczne uczniów. Na jakich zasadach?

Stałą, bezpłatną opiekę dentystyczną dla uczniów do końca szkoły średniej zapewnia szkoła. Jeśli jednak w szkole nie ma gabinetu stomatologicznego, to musi ona zawrzeć umowę na leczenie zębów dzieci z najbliższą przychodnią. Taką, która ma umowę z NFZ. Przychodnie przyjmują uczniów poza kolejnością.

Uzupełniającym sposobem zapewnienia dzieciom opieki stomatologicznej są dentobusy. Docierają one zwłaszcza do mniejszych miejscowości. Informacje, w jakich miejscowościach zatrzymuje się dentobus, można znaleźć na stronie każdego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Co dentysta wykona na NFZ? [NAJWAŻNIEJSZE ŚWIADCZENIA]

Dorośli, dzieci i młodzież mają prawo do następujących "darmowych" usług stomatologicznych (czyli w ramach umowy z NFZ):

leczenia bólu zęba – jeśli pacjent się z bólem zęba do dowolnego dentysty lub przychodni stomatologicznej z umową z NFZ, wówczas dentysta przyjmie go w dniu zgłoszenia. Po godzinie 19.00 pomoc otrzymać można w placówkach, które pełnią dyżur stomatologicznej pomocy doraźnejplomby – „białe plomby” przysługują w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3) – w przypadku dorosłych jest to tzw. kompozytowy materiał chemoutwardzalny; w przypadku dzieci do 18 lat to szybkoschnący światłoutwardzalny materiał kompozytowy. W dalszych zębach (od czwartego) przysługują plomby z materiału kapsułkowego stosowanego do wypełnień ubytkówleczenia kanałowego – dorosłym pacjentom przysługuje leczenie kanałowe od kła do kła (3–3). Dzieciom i młodzieży do 18 lat, kobietom w ciąży i połogu (do 42. dnia po porodzie) przysługuje leczenie kanałowe wszystkich zębów, ale tylko do 3 kanałów w zębieprotezy – pacjent ma prawo do protezy częściowej z zastosowaniem elementów doginanych od 5 brakujących zębów lub w przypadku bezzębia – protezy całkowitej szczęki lub żuchwy. Świadczenia protetyczne przysługują raz na 5 lat, naprawa protezy zębowej – raz na 2 lata. Jeśli pacjent ma za sobą operacyjne leczenie nowotworów w obrębie twarzoczaszki – protezy przysługują bez ograniczeń czasowychznieczuleniabadania lekarskiego stomatologicznego z instruktażem higieny jamy ustnej – raz w rokukontrolnego badania lekarskiego – 3 razy w rokuzdjęcia rentgenowskiego wewnątrzustnegoleczenia zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (np. aft)usunięcia kamienia nazębnegooczyszczanie kieszonek zębowychusunięcia zęba jedno- i wielokorzeniowego.

Dentysta na NFZ. Jakie świadczenia dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż.? [LISTA]

Poniżej zamieszczamy listę dodatkowych świadczeń stomatologicznych, z których mogą za darmo skorzystać dzieci oraz młodzież do 18 r. ż. Dzieci i młodziez mają prawo do:

zabezpieczenia lakiem szczelinowym bruzd pierwszych trzonowców stałych – raz do ukończenia 8 roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych – raz do ukończenia 14 roku życialakierowania wszystkich zębów stałych, ale nie częściej niż raz na kwartałimpregnacji zębiny zębów mlecznychkosmetycznego pokrycia niedorozwoju szkliwa w zębach stałychleczenia chorób przyzębialeczenia ortodontycznego aparatami ruchomymi do ukończenia 12 lat – należy się zgłosić do lekarza ortodonty.

W ramach NFZ profilaktyczne zabiegi stomatologiczne przysługują także dzieciom w 6, 9 i 12 miesiącu życia oraz w 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 19 roku życia. Są to terminy przesiewowych badań okresowych.