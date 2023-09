Chcemy znacząco podwyższyć wydatki na posiłki w szpitalach; jakość tych posiłków ma być weryfikowana przez NFZ poprzez specjalne ankiety - powiedział we wtorek w Programie Pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller.

PiS opublikowało we wtorek rano w mediach społecznościowych kolejny punkt swojego programu na kolejną kadencję. W krótkim nagraniu wideo minister zdrowia Katarzyna Sójka zapowiada wprowadzenie programu "Dobry posiłek” dla wszystkich pacjentów polskich szpitali, mają one otrzymać dodatkowe środki, a NFZ zadbać by jakość żywienia była znacząco lepsza.

Müller przekonywał w porannym wywiadzie, że PiS od wielu lat poprawia jakość służby zdrowia. "Natomiast wiemy doskonale o tym, że są takie obszary, które wymagają jeszcze poprawy i takim, wskazywanym przez pacjentów wielokrotnie (obszarem), przecież nawet anegdotycznym często, jest właśnie jakość posiłków w szpitalach" - mówił rzecznik rządu.

Wyjaśnił, że w ostatnich latach był prowadzony program pilotażowy w wybranych szpitalach. "W tej chwili chcemy, aby znacząco podwyższyły się wydatki na posiłki, ale przede wszystkim jakość ich ma być weryfikowana przez NFZ, przez specjalne ankiety, to jest nasze zobowiązanie wyborcze" - powiedział Müller.

Przypomniał, że PiS w kolejnych dniach będzie przedstawiał następne punkty swojego programu. Cykl ten będzie trwał do soboty, kiedy ma się obyć konwencja programowa PiS.

W internetowej części rozmowy, Müller mówił też m.in., że PiS w sondażach zyskuje kilkuprocentową przewagę i walczy, aby po wyborach uzyskać samodzielną większość. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

kos/ mrr/