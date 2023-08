Swój program wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje w sobotę, 9 września w Końskich - informuje w sobotę portal i.pl.

"Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje swój program wyborczy w sobotę, 9 września w Końskich (woj. świętokrzyskie) – ustalił nieoficjalnie portal i.pl u polityków partii" - czytamy na portalu.

Przypomniano, że wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w lipcu w rozmowie z i.pl zapowiedział, że program partii zostanie przedstawiony po wakacjach, oraz że obejmie on "kolejne osiem lat".

"Program wyborczy PiS będzie z jednej strony diagnozował aktualną sytuację, a z drugiej – będzie podsumowywał nasze sukcesy i dokonania, a naprawdę było ich sporo" – powiedział w wywiadzie dla i.pl Jarosław Kaczyński.

Ponadto, jak dodał portal, prezes PiS w rozmowie z i.pl zapowiedział, że w ostatniej części programu będą dwa elementy. "Czyli część retrospektywna, która odnosi się do tego, co my nazywamy odzyskiwaniem Polski, oraz element prospektywny, czyli dalsze rozwijanie najnowocześniejszej gospodarki" – podkreślił. (PAP)

