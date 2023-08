Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej – podała w środę kancelaria prezydenta. Nowelizacja podnosi progi zużycia, od których odbiorcom w gospodarstwach domowych przysługują zamrożone ceny energii.

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała w środowym komunikacie, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ta w 2023 r. podnosi progi zużycia, do których odbiorcom w gospodarstwach domowych przysługują zamrożone ceny energii. Zgodnie z nowymi przepisami limit zwiększy się: dla gospodarstw domowych z 2000 kWh do 3000 kWh rocznie; dla gospodarstw domowych, w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością, z 2600 kWh do 3600 kWh; dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników – z 3000 kWh do 4000 kWh rocznie. Nowe limity będą do wykorzystania w 2023 r., nawet jeśli odbiorca energii elektrycznej przekroczył dotychczasowy limit. Posłowie odrzucili natomiast propozycję Senatu dot. podniesienia limitu zużycia do 6 MWh dla użytkowników pomp ciepła.

Nowela przewiduje ponadto, że od 1 października 2023 r. obniżona zostanie cena maksymalna na energię - z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh. Będzie to dotyczyło: samorządów; małych i średnich przedsiębiorstw; wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie czy placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oszacowało, że dodatkowy łączny koszt wynikający z podwyższenia limitów i obniżenia ceny maksymalnej wyniesie ok. 3 mld zł. Całkowite skutki mechanizmów obronnych łącznie z mechanizmem w nowelizacji ma wynieść 39 mld 711 mln zł.

Ustawa zawiera też przepis dotyczący sektora gazowego. Zakłada on, że przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny, którego zobowiązania zostały objęte gwarancją Skarbu Państwa wynikającą z ustawy o szczególnych rozwiązania dotyczących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, powiększa jednorazowo odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny o wysokość opłaty wyrównawczej. Opłatę wyrównawczą przedsiębiorstwo wnosi wraz z gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny należnym za miesiąc następujący po miesiącu wejścia w życie ustawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów, które wchodzą w życie w innym terminie. (PAP)

ms/ skr/