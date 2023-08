Polskim Żołnierzom z całego serca życzę zawsze bezpiecznych powrotów do domu, do bliskich. Codziennie chronicie świat, dla nas - Waszych rodzin - jesteście całym światem - napisał z okazji święta Wojska Polskiego lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

"Wszystkim, którzy obchodzą dziś swoje święto - Polskim Żołnierzom - z całego serca życzę zawsze bezpiecznych powrotów do domu, do bliskich, po wszystkich służbach, dyżurach i misjach. Codziennie chronicie świat, dla nas - Waszych rodzin - jesteście całym światem" - napisał we wtorek na Twitterze lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy w wojnie z Rosją Radziecką w 1920 r. Dzień ten został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 r. i pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 r. święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w połowie sierpnia. (PAP)

