Kłamstwo w polityce ma dziś jedną twarz - Donalda Tuska - oświadczył premier Mateusz Morawiecki we wpisie zmieszczonym we wtorek na Twitterze.

"Patrząc na kolejne rewelacje Platformy Obywatelskiej wygląda na to, że partia Donalda Tuska wzięła sobie do serca radę Marka Belki, że kłamstwo ma szybkie nogi i trzeba jedno przykryć zaraz następnym" - napisał szef rządu.

"Ale nie o nogi tu chodzi, ale o twarz. Kłamstwo w polityce ma dziś jedną twarz - Donalda Tuska" - podkreślił premier.

Dołączył do wpisu fragment archiwalnego wywiadu udzielonego przez Marka Belkę portalowi Onet.

"Dzisiaj mam wrażenie, że trzeba w polityce - i to jest strasznie gorzkie co mówię - kłamać, po prostu kłamać. I nie to, że kłamstwo ma krótkie nogi, tylko ma szybkie nogi. Innymi słowy trzeba jedno kłamstwo przykryć szybko drugim kłamstwem, tak żeby o tamtym pierwszym ludzie zapomnieli" - mówił w nagraniu Belka. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

rbk/ mrr/