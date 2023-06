Liderem czerwcowego rankingu zaufania jest prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 47 proc. ankietowanych, a nieufność deklaruje 42 proc. Na podium znaleźli się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (ufa mu 42 proc. pytanych) i premier Mateusz Morawiecki (zaufanie do niego deklaruje 38 proc.).

Jak zauważa CBOS, notowania prezydenta Andrzeja Dudy są najsłabsze od stycznia ubiegłego roku. Prezydentowi ufa 47 proc. ankietowanych (o 7 punktów proc. mniej niż w maju), nieufność deklaruje 42 proc. respondentów (o 7 punktów proc. więcej niż miesiąc temu).

Drugie miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków zajmuje wiceprzewodniczący PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ufa mu 42 proc. ankietowanych (spadek o 3 punkty proc.); nie ufa mu 38 proc. ankietowanych.

Na trzeciej pozycji rankingu, z zaufaniem 38 proc. ankietowanych, lokuje się premier Mateusz Morawiecki. Nie ufa mu 51 proc. ankietowanych. Notowania szefa rządu od ubiegłego miesiąca nie zmieniły się.

Czwarte miejsce pod względem liczby deklaracji zaufania zajmują w tym miesiącu ex aequo: lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz szef MON Mariusz Błaszczak. Politykom tym ufa po 36 proc. ankietowanych. Zaufania do Szymona Hołowni nie ma 38 proc. respondentów (wzrost o 3 punkty proc.); Mariuszowi Błaszczakowi nie ufa 39 proc. badanych (wzrost o 2 punkty proc.).

Kolejne miejsca rankingu, zajmują prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (35 proc. deklaracji zaufania i 30 proc. - nieufności) oraz przewodniczący PO – Donald Tusk (ufa mu 34 proc. ankietowanych; nie ufa 53 proc.). W porównaniu z majem notowania obu tych polityków nie zmieniły się znacząco.

Zaufanie do lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego deklaruje 32 proc. badanych, a nieufność wyraża 56 proc. ankietowanych (wzrost o 2 punkty proc.).

Współprzewodniczącemu Nowej Lewicy Robertowi Biedroniowi ufa 31 proc. badanych, zaś nieufność wyraża 42 proc. respondentów. Z kolei marszałek Sejmu Elżbieta Witek cieszy się zaufaniem 30 proc. ankietowanych, nie ufa jej 36 proc.

Po 27 proc. deklaracji zaufania uzyskali w tym miesiącu: marszałek Senatu Tomasz Grodzki, minister zdrowia Adam Niedzielski oraz lider Suwerennej Polski, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Nieufność w stosunku do Tomasza Grodzkiego wyraża 35 proc. ankietowanych, do Adama Niedzielskiego 38 proc. respondentów, a do Zbigniewa Ziobry - 57 proc. (wzrost o 3 punkty proc.).

Kolejne miejsca w rankingu zajmują słabiej już znani badanym przedstawiciele urzędującego gabinetu: minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg (po 25 proc. deklaracji zaufania). Nieufność w stosunku do Marleny Maląg wyraża 20 proc. ankietowanych; dla ponad dwóch piątych ankietowanych jest jednak osobą nieznaną (41 proc. deklaracji nieznajomości). Piotr Gliński budzi nieufność 31 proc. badanych.

Kolejne miejsca w rankingu zajęli: Jacek Sasin (23 proc. zaufania; 49 proc. nieufności); szef MSWiA Mariusz Kamiński (22 proc. zaufania; 36 proc nieufności).

Jak zauważa CBOS, z mniejszym zaufaniem spotykają się już tylko politycy i osoby publiczne stosunkowo najsłabiej rozpoznawane albo też dobrze znane badanym, ale odbierane wyjątkowo krytycznie. Do tej drugiej kategorii zaliczyć należy szefa NBP Adama Glapińskiego, którego zaufaniem darzy 19 proc. badanych, a nieufnością - 53 proc.

Po 16 proc. deklaracji zaufania, uzyskali w tym miesiącu nierozpoznawany przez połowę respondentów szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus oraz również dość słabo znany ankietowanym polityk Konfederacji WiN Sławomir Mentzen. Nieufność w stosunku do Roberta Telusa wyraża 18 proc. badanych, zaś do Sławomira Mentzena - 24 proc.

Ostatnie miejsce w czerwcowym rankingu zaufania przypadło byłemu ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi Henrykowi Kowalczykowi, który również zalicza się do stosunkowo mało znanych przedstawicieli urzędującego gabinetu – jego nazwisko i wizerunek nic nie mówią 41 proc. badanych. Zaufanie do Henryka Kowalczyka deklaruje 15 proc. ankietowanych, a nieufność 28 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 18 czerwca 2023 roku na próbie liczącej 1054 osoby (w tym: 59,3 proc. metodą CAPI, 25,8 proc. – CATI i 14,9 proc. – CAWI).(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

reb/ itm/