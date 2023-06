Zagłosujemy przeciwko 800 plus, bo to marnowanie pieniędzy pod wybory; zbudujemy Polskę gospodarną, która zainwestuje te pieniądze w naszą przyszłość - oświadczył lider Polski 2050 Szymon Hołownia, odnosząc się do przyjęcia przez rząd projektu ws. podniesienia świadczenia 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy podnoszącej świadczenie 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie; zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku.

Zgodnie z przyjętym we wtorek przez rząd projektem noweli ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości - 800 zł miesięcznie - ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw. "Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r." – zaznaczono.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

"To jeden z piękniejszych, najpiękniejszych momentów w pracach Rady Ministrów, kiedy możemy dyskutować, jak dzisiaj, o programie 500+, który za chwilę stanie się programem 800+. (...) Przede wszystkim dlatego, że cały ten wielki program jest programem podnoszenia szacunku wobec rodzin" - mówił premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z szefową MRiPS Marleną Maląg po posiedzeniu rządu. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

kos/ sdd/