W piątek Sejm przyjął uchwałę w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO. "Biorąc pod uwagę poświęcenie narodu ukraińskiego i jego suwerenne prawo do wyboru własnej drogi rozwoju, Sejm RP w pełni popiera europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy" - głosi treść uchwały.

Za uchwałą głosowało 443 posłów, 2 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej w piątek poparcie dla przyjętej uchwały wyraziły wszystkie kluby sejmowe uważając, że będzie to wzmocnienie Sojuszu i jest to w interesie Polski. Przeciwne było koło Konfederacji oceniając, że taka postawa może wciągnąć Polskę w konflikt światowy.

W uchwale podkreślono, że Ukraina broni dziś nie tylko swojej państwowości, ale także wspólnych wartości, takich jak demokracja i ład oparty na prawie międzynarodowym. "Biorąc pod uwagę poświęcenie narodu ukraińskiego i jego suwerenne prawo do wyboru własnej drogi rozwoju, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w pełni popiera europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy. Jej wojska stają się coraz bardziej interoperacyjne z siłami NATO oraz zdobywają doświadczenie na polu walki. Z wojskowego punktu widzenia wejście Ukrainy do NATO będzie więc korzystne również dla Sojuszu" - głosi uchwała.

Zwrócono w niej też uwagę, że decyzja o wstąpieniu do NATO należy do państwa zainteresowanego oraz państw członkowskich Sojuszu. "Zbliżający się szczyt w Wilnie jest kluczowy dla relacji NATO – Ukraina i powinien być miejscem debaty o jej przyszłości. Procedura zaproszenia do Sojuszu Finlandii i Szwecji może być zastosowana także wobec Ukrainy. Sejm RP będzie wspomagać starania dotyczące wzmacniania politycznej i praktycznej współpracy Sojuszu z Ukrainą i budowania konsensusu na rzecz przystąpienia Ukrainy do NATO" - czytamy w uchwale.(PAP)

autor: Edyta Roś

ero/ godl/