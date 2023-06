Do tegorocznej edycji programu Maluch Plus przystąpiło 991 samorządów – poinformowała w czwartek w Sejmie wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha. W tej edycji programu ma powstać kolejnych 100 tys. miejsc w żłobkach – dodała.

Wiceszefowa MRiPS Barbara Socha podsumowała w czwartek w Sejmie dotychczasowe działania w ramach programu Maluch Plus. To dofinansowanie na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do trzech lat. Mogą je otrzymać gminy, a także podmioty prywatne, fundacje, stowarzyszenia i osoby fizyczne.

Socha zwróciła uwagę na to, że program się zmieniał. Obecnie przekształcił się w program wieloletni, a dofinansowanie jest na trzy lata.

"Dzięki tym dwóm zmianom w nowym naborze do edycji, która rozpoczyna się w tym roku, 991 samorządów przystąpiło do programu Maluch Plus. Dzięki temu liczba białych plam, czyli gmin, w których nie ma żadnej instytucji opieki nad dziećmi, spadnie w tej edycji z 1100 do 664 gmin, a zatem o ponad 400 samorządów" – przekazała Socha.

Socha mówiła, że przez kilka lat liczba miejsc w żłobkach wzrosła z 83 tys. do 232 tys.

"Bieżąca edycja, którą ogłosiliśmy w tym roku, to jest finansowanie dla utworzenia kolejnych 100 tys. miejsc, co łącznie da liczbę ponad 330 tys. i w naszym przekonaniu po zakończeniu tej edycji nasycenie tzw. miejscami żłobkowymi, o ile ono się rozłoży w miarę równomiernie na terenie Polski, będzie już praktycznie wystarczające na pokrycie potrzeb. Chociaż ciągle istnieją samorządy, gminy, które nie przystąpiły jeszcze do tego programu" – zauważyła. Uruchomiono jednak nabór w trybie ciągłym – kontynuowała – tak, by samorządy, które do tej pory nie wzięły udział w programie, mogły do niego przystąpić.

Wnioski do ostatniej edycji programu można było składać do 19 lutego br. Nowa edycja programu ruszyła z większym budżetem – 5,5 mld zł. Na utworzenie jednego miejsca opieki samorządy otrzymują 35 862 zł (pozostałe podmioty niepubliczne – 12 410 zł). Przez kolejne trzy lata będą otrzymywały dofinansowanie na prowadzenie działalności w wysokości 837 zł na jedno miejsce. Nie jest wymagany wkład własny samorządów.(PAP)

