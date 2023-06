Z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zebrał się w środę w Sejmie klub Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z tematów spotkania - jak wynika z informacji PAP - przygotowania do zbliżającej się konwencji ugrupowania.

W spotkaniu, które odbywa się w Sejmie w Sali Kolumnowej, poza prezesem PiS, bierze udział premier Mateusz Morawiecki, a także parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości.

Według rozmówców PAP z klubu PiS lider ugrupowania podczas spotkania zapewne będzie chciał zmotywować parlamentarzystów do intensywniejszej pracy przed zbliżającą się kampanią wyborczą.

Ponadto może zostać poruszony temat przygotowań do konwencji PiS, która ma się odbyć w ostatni weekend czerwca w Łodzi.

Być może podczas spotkania parlamentarzystów zostanie poruszony temat powrotu prezesa Kaczyńskiego do rządu, a także kwestia kształtu sztabu wyborczego.

Wcześniej w środę premier Mateusz Morawiecki pytany, czy prezes PiS powróci do rządu, odpowiedział, że dyskusja na ten temat odbędzie się w czwartek na prezydium komitetu politycznego PiS. "Potem zakomunikujemy, jakie są nasze decyzje w tej sprawie" - stwierdził.

Wcześniej, również w środę, wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki zapytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy Kaczyński wróci do rządu, odpowiedział, że "to nie jest jeszcze przesądzone".

Gazeta.pl poinformowała, że Jarosław Kaczyński ma rozważać powrót do rządu, ponieważ nie jest zadowolony z kampanii wyborczej swego obozu i wewnętrznych wojen w Zjednoczonej Prawicy. Jak donosi portal, prezes PiS rozważa powrót do rządu jako wicepremier i degradację wszystkich innych wicepremierów (Mariusza Błaszczaka, Piotra Glińskiego, Henryka Kowalczyka i Jacka Sasina), by liderów rządu było tylko dwóch: on i premier Mateusz Morawiecki. (PAP)

rbk/ godl/