W czwartek podczas prezydium komitetu politycznego PiS odbędzie się dyskusja na temat powrotu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do rządu - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Premier zapytany na konferencji prasowej, czy prezes PiS powróci do rządu, odpowiedział, że dyskusja na ten temat odbędzie się w czwartek na prezydium komitetu politycznego PiS. "Potem zakomunikujemy jakie są nasze decyzje w tej sprawie" - dodał.

Wcześniej, również w środę wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki zapytany w przez dziennikarzy w Sejmie, czy Kaczyński wróci do rządu, odpowiedział, że "to nie jest jeszcze przesądzone".

"Chodzi o to, żeby wzmocnić pozycję premiera, żeby zakończyć taki etap wymyślania czy wprowadzania w pośpiechu rozmaitych ustaw jeszcze przed wyborami na posiedzenie Sejmu, czyli takiego działania resortowego bez spojrzenia na całość" - powiedział Terlecki, pytany o motywy ewentualnego powrotu prezesa PiS do rządu.

Gazeta.pl poinformowała, że Jarosław Kaczyński ma rozważać powrót do rządu, ponieważ nie jest zadowolony z kampanii wyborczej swego obozu i wewnętrznych wojen w Zjednoczonej Prawicy. Jak donosi portal, prezes PiS rozważa powrót do rządu jako wicepremier i degradację wszystkich innych wicepremierów, by liderów rządu było tylko dwóch: on i premier Mateusz Morawiecki. (PAP)

Autor: Adrian Kowarzyk

amk/ mok/