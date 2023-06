Sejm w środę po godz. 9 wznowił obrady; posłowie zajmą się m.in. propozycją zakładającą karę trzech lat więzienia m.in. za "lżenie" kościoła w czasie nabożeństwa. Sejm będzie pracował też nad przepisami ws. uchylenie przepisów obniżających limit płatności gotówkowych.

Środa to drugi dzień posiedzenia Sejmu. Izba ma pracować m.in. nad przygotowaną z inicjatywy Solidarnej Polski (obecnie Suwerenna Polska) obywatelską propozycją nowelizacji Kodeksu karnego. Projekt wpłynął do Sejmu na początku października ub.r. i po zmianach przyjętych w czasie prac sejmowych, zakłada, że do trzech lat więzienia miałoby grozić za "lżenie" kościoła w czasie nabożeństwa lub doprowadzenie do "przerwania aktu religijnego".

Posłowie mają zająć się też projektem PiS noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada uchylenie przepisów obniżających limit płatności gotówkowych z 15 do 8 tys. zł, a także wprowadzających obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku bankowego przez konsumenta, kiedy wartość transakcji z przedsiębiorcą przekracza 20 tys. zł od 2024 r.

W środę wieczorem Sejm będzie pracować nad projektami ustaw: o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta i o niektórych zawodach medycznych. (PAP)

kos/ mok/