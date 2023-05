11 czerwca wchodzi w życie kolejna w tym roku korekta rozkładu jazdy PKP. Następne będą we wrześniu i listopadzie.

Nowy rozkład może rozczarowywać zwłaszcza podróżujących remontowaną trasą z Warszawy do Poznania. W kwietniu Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, w odpowiedzi na interpelację posła Adama Szłapki zapowiadał, że wraz z czerwcową korektą rozkładu jazdy czas przejazdu między Poznaniem a Warszawą powinien się wyraźnie skrócić. Według jego obietnic najszybszy ekspres miał pokonać ten odcinek w ciągu 2 godzin 32 minut. Z tych zapowiedzi nic jednak nie wyjdzie. Z ogłoszonego właśnie rozkładu wynika, że podróż najszybszym składem z Wielkopolski do stolicy zajmie 2 godziny 52 minuty. Niektóre ekspresy pokonają ten odcinek w czasie powyżej 3 godzin. Przejazd pociągiem pośpiesznym (kategorii IC i TLK) zajmie zaś od 3 godzin 8 minut do 3 godzin 47 minut. Wychodzi więc na to, że czasy przejazdu będą zbliżone do obecnych.

Przebudowa linii kolejowej Warszawa–Poznań trwa już od czerwca 2017 r. Pierwotnie prace miały się zakończyć po trzech latach. Do opóźnienia przyczyniły się m.in. kłopoty finansowe jednego z wykonawców, a także nieujawnione w projekcie podziemne niespodzianki. Według najnowszych zapowiedzi spółki PKP Polskie Linie Kolejowe prace potrwają do końca roku. Wtedy najszybsze pociągi z Warszawy do Poznania mają dojechać w ciągu 2 godzin 24 minut. To zaledwie o 1–2 minuty krócej niż przed modernizacją. Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel powtarza, że celem modernizacji jest zapobieżenie degradacji trasy.

Od 11 czerwca skróci się za to czas podróży między Warszawą a Radomiem. Sześć z dziesięciu pociągów PKP Intercity pojedzie z większą prędkością – 160 km/h. Dzięki temu podróż będzie krótsza o kilkanaście minut, a najkrótszy czas przejazdu między Radomiem a Warszawą Zachodnią wyniesie 54 minuty. 1 godzinę 3 minuty potrwa zaś podróż do Warszawy Gdańskiej.

Nowością dla pasażerów z Warszawy i okolic będzie uruchomienie odbudowanego odcinka linii do stacji Zegrze Południowe. Od 11 czerwca dojadą tam pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej S4 z Piaseczna. W dni powszednie będą jeździć do Zegrza co godzinę, a w sobotę i dni świąteczne co dwie godziny.

Wraz z czerwcową korektą rozkładu jazdy po ponad 20-letniej przerwie powrócą pociągi na trasę Ostrołęka–Chorzele. Będzie tam kursować osiem par połączeń Kolei Mazowieckich.

W czerwcu nowe utrudnienia czekają podróżnych korzystających z warszawskiej linii średnicowej. Spowodowane jest to kolejnym etapem przebudowy stacji Warszawa Zachodnia. Kulminacji kłopotów trzeba się spodziewać od 25 czerwca do 2 września, kiedy to na linii średnicowej zamknięte będą tory podmiejskie. Część pociągów lokalnych pojedzie po torach dalekobieżnych. Część składów jadących ze wschodu zakończy trasę na stacji Warszawa Wschodnia lub Warszawa Stadion. Część pociągów jadących z zachodu dotrze do stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Główna lub Warszawa Gdańska.

Z powodu prac modernizacyjnych w stolicy nadal duża część pociągów dalekobieżnych zamiast przez stację Warszawa Centralna będzie przejeżdżać przez Warszawę Gdańską.

Od 11 czerwca będzie więcej pociągów na remontowanej trasie Warszawa–Białystok. Na tory wrócą pociągi PKP Intercity „Narew” i „Pilecki”, które teraz zastępowane są przez autobusy.

W najbliższych tygodniach spore utrudnienia będą powodować także przebudowy torów m.in. na liniach Rzeszów–Tarnobrzeg czy Wodzisław Śląski–Olza.

Spółka PKP Intercity w sezonie wakacyjnym uruchomi zaś dodatkowe pociągi w rejony turystyczne. Między Warszawą a Trójmiastem codziennie mają kursować 33 pociągi tej spółki. To o siedem więcej niż przed wakacjami. Między stolicą a Krakowem w wakacje ma codziennie kursować 28 par połączeń.

Od 22 czerwca na sezon letni wrócą bezpośrednie pociągi w Tatry. Tak jak w poprzednie wakacje dotrą do stacji Zakopane Spyrkówka położonej ok. 1,5 km od będącej w remoncie głównej stacji zimowej stolicy Polski. Będą to pociągi z Trójmiasta, Warszawy, Szczecina czy Bydgoszczy. Kolejne większe korekty rozkładu będą wprowadzane 3 września i 12 listopada. ©℗