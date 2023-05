Zainwestowaliśmy kilkadziesiąt milionów euro w połączenia kolejowe na przejściach granicznych z Ukrainą. Pracujemy obecnie nad projektem budowy szybkich połączeń między Polską a Lwowem i Kijowem. Liczymy na wsparcie UE - powiedział w rozmowie z PAP w Brukseli prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel.

Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe i organizacja Rail Forum Europe zorganizowały w PE w Brukseli wydarzenie dotyczące inwestycji w infrastrukturę kolejową.

Merchel przedstawił m.in. sytuację na przejściach granicznych z Ukrainą. „Polskie Linie kolejowe w pierwszych dniach wojny w ubiegłym roku rozpoczęły inwestycję w ich rozbudowę. Między Polską a Ukrainą funkcjonowało kiedyś osiem przejść granicznych. W ubiegłym roku był czynne tylko trzy. Następnie otworzyliśmy dwa kolejne. W ciągu krótkiego czasu wydaliśmy kilkadziesiąt milinów euro, żeby przywrócić ruch” – powiedział.

Dodał, że spółka pracuje obecnie nad projektem budowy szybkich połączeń między Polską a Lwowem i Kijowem. „Myślę, ze wspólnie z kolejami ukraińskimi jesteśmy w stanie wybudować nowe odcinki linii. Oczywiście liczmy na wsparcie instytucji europejskich w celu pozyskania finansowania” – powiedział.

Wskazał, że spółka jest na końcowym etapie realizacji największego w historii PLK programu inwestycyjnego. „Wydatkowanych będzie ponad 70 mld zł, z czego ok. 40 mld zł to środki unijne, a reszta to środki budżetu państwa. Mamy przygotowaną dokumentację. Aplikujemy o środki, jednak decyzje w Brukseli się opóźniają. To niezwykle ważne, bo ma częściowo negatywny wpływ na branżę budowlaną, która też czeka z niecierpliwością na uruchomienie nowych inwestycji” – powiedział.

Podkreślił, że spółka pracuje nad modernizacją linii Rail Baltica, łączącą kraje bałtyckie z Europą. „Zrealizowaliśmy połowę trasy, kraje bałtyckie również pracują nad swoją częścią projektu. Zakładamy, że do końca obecnej perspektywy unijnej prace zostaną zrealizowane” – powiedział.

„Niezwykle ważnym projektem jest też budowa korytarza Rail Carpatia. Trwa rewizja regulacji dot. sieci TENT w UE. Zdajemy sobie sprawę, że Ukraina nie jest jeszcze w UE, ale prace nad projektem są bardzo zaawansowane” – wskazał.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ drag/