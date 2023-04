Program PFRON "Dostępna przestrzeń publiczna" ułatwi niepełnosprawnym poruszanie się w przestrzeni publicznej, dając im prawo do godnego, niezależnego życia - powiedziała w środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W środę odbył się briefing prasowy dot. ogłoszenia nowego programu PFRON "Dostępna przestrzeń publiczna".

Minister Maląg powiedziała, że Polska jest drugim krajem na świecie, który przyjął "ustawę o dostępności o łamaniu barier nie tylko tych architektonicznych". Jak zaznaczyła, "bardzo ważne jest, aby osoby z niepełnosprawnościami miały prawo do godnego, niezależnego życia".

Szefowa MRiPS zaznaczyła, że bardzo ważne jest "wsparcie dla niepełnosprawnych w postaci programów czy funduszu solidarnościowego". Wymieniła "asystencję osób niepełnosprawnych, opiekę wytchnieniową, tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych". "Coraz więcej tych usług jest realizowanych na terenie całego kraju zarówno przez samorządy, ale też przez organizacje pozarządowe, które wspierają realizację tych procesów" - powiedziała szefowa MRiPS.

Jak przypomniała, "zostało wprowadzone świadczenie 500 Plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji". "Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego została powiązana z wynagrodzeniem, aby to świadczenie ewaluowało, żeby był progres. Renta socjalna została połączona z minimalną emeryturą czy też rentą przy całkowitej niezdolności do pracy i dziś wynosi 100 proc. tego świadczenia, czyli na chwilę obecną to jest 1588 zł" - mówiła minister Maląg.

Powiedziała ponadto, że "zgodnie z ustawą wysokość świadczenia będzie uzależniona od potrzeby wsparcia, a więc, ile dana osoba potrzebuje". "Maksymalnie takie świadczenie będzie mogło wynosić zgodnie z projektem ustawy - dwukrotność renty socjalnej" - zaznaczyła Maląg. Zastrzegła, że "prawo do renty socjalnej nadal zostało zachowane, czyli taka osoba oprócz świadczenia wspierającego będzie mogła pobierać do tej pory pobieraną rentę socjalną".

Wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik podkreślił, że pierwszym krokiem dla zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami pełnego udziału w życiu, jest program "Dostępność Plus". "Podobnie ten program, który ogłaszamy dzisiaj - Dostępna przestrzeń publiczna - jest kolejnym krokiem" - stwierdził.

"Cztery komponenty tego programu (PFRON "Dostępna przestrzeń publiczna" - PAP) przyczynią się do tego, aby wsparcie dla niepełnosprawnych było coraz bardziej atrakcyjne, aby ułatwiało poruszanie się w przestrzeni publicznej i prawo do godnego, niezależnego życia, jak mają wszyscy Polacy" - powiedziała szefowa MRiPS.

Wiceminister Wdówik poinformował, że na realizację czterech komponentów programu "Dostępna przestrzeń publiczna" PFRON uruchomi kwotę 300 mln zł. Dodał, że celem programu jest usuwanie barier w budynkach użyteczności publicznej, na placach zabaw, w miejscach kultu i gabinetach ginekologicznych.

Jak powiedział, pierwszy komponent to "dostępna przestrzeń dla jednostek samorządu terytorialnego". "Celem jest likwidacja barier w budynkach użyteczności publicznej, domach kultury czy budynkach gdzie mieszczą się samorządy" - wyjaśnił.

Zaznaczył, że drugim komponentem programu jest likwidacja barier w dostępie do budynków kultu religijnego i kościołów należących do wszystkich związków wyznaniowych, tak by osoby z niepełnosprawnościami mogły korzystać z nich samodzielnie.

"Trzeci moduł to są place zabaw zaprojektowane uniwersalnie. Nie mówię tu o placach zabaw, gdzie dostawi się jedną huśtawkę przeznaczoną dla dzieci z niepełnosprawnością. Mówimy o placach zabaw, które są w pełni inkluzywne, czyli włączające dzieci z niepełnosprawnością we wszystkich obszarach, które na tym placu zabaw są przewidziane" - powiedział Wdówik.

Podkreślił, że czwarty moduł dotyczy usuwania barier w gabinetach ginekologicznych. "To jest szczególnie ważna sprawa, żeby wszystkie placówki ginekologiczno-położnicze oferowały kobietom z niepełnosprawnościami możliwość korzystania z pełnego pakietu badań i konsultacji. I ten program temu właśnie będzie służył" - zaznaczył.

Program "Dostępna przestrzeń publiczna" ma charakter wieloletni. W tym roku budżet programu to 80 mln zł. Całkowita wysokość środków w latach 2023-2027 wyniesie ok. 300 mln zł. Program realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.(PAP)

Autorki: Delfina Al Shehabi, Magdalena Gronek, Iwona Żurek

