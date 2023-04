Osiągnięto porozumienie w sprawie tranzytu ukraińskich produktów rolnych przez Polskę, poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Tranzyt ma zostać odblokowany w nocy na piątek.

"Przez pewien czas tranzyt produktów będzie odbywał się pod konwojem. Zapewnieniem szczelności tranzytu mają być oprócz jego konwojowania również objęcie go systemem SENT, a także plombami elektronicznymi" - czytamy w komunikacie.

Wznowienie tranzytu będzie możliwe po wydaniu dwóch rozporządzeń. Chodzi m.in. o wycofanie możliwości zmiany miejsca docelowego transportu. Oznacza to, że tranzyt może być prowadzony albo do czterech polskich portów, albo do innych państw.

Przedstawiciele ukraińskich władz zapowiedzieli wprowadzenie regulacji, na mocy której tym ukraińskim eksporterom, którzy złamią uzgodnione procedury, będzie odbierana licencja, podano także.

(ISBnews)