Prezydent wysłuchał wystąpienia szefa MSZ Zbigniewa Raua, który przedstawił w czwartek w Sejmie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2023 r.

Na późniejszym briefingu prasowym prezydent ocenił, że wystąpienie to "przede wszystkim pokazuje, że polska polityka zagraniczna w ostatnim czasie jest bardzo aktywna". Jak dodał, "nie bez przyczyny". "Dziś za polską granicą na Ukrainie toczy się wojna w wyniku rosyjskiej agresji" - podkreślił Andrzej Duda.

"Najważniejszym zadaniem, jakie dziś jest przed polską polityką i polskimi politykami to jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa Polsce, tym, którzy w Polsce mieszkają, czyli nam wszystkim, Polkom, Polakom. To jest dziś absolutny priorytet polskiej polityki zagranicznej we wszystkich jej aspektach i w każdym aspekcie, także i w tej przestrzeni międzynarodowej budowania bezpieczeństwa, zarówno tego bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego, także i bezpieczeństwa militarnego" - powiedział prezydent.

Jak zauważył, gdyby podsumować wystąpienie szefa MSZ, to "sprowadzało się (ono) właśnie do tego, by w jak największym stopniu to bezpieczeństwo spowodować, zapewnić".(PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka

