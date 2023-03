KPR to dokument, w którym rządy państw członkowskich raportują Brukseli, jakie podejmą działania, by wzmocnić gospodarkę i finanse publiczne. Spora część tych zmian dotyczy reform z KPO (wciąż niedostępnego dla Polski), ale także spoza tego obszaru. Istotne jest też to, że w dokumencie pokazano orientacyjny czas wdrażania tych rozwiązań, KPR stanowi zatem swoisty rozkład jazdy dotyczący prac i zamierzeń rządu. W tym konkretnym przypadku także z myślą o przyszłej kadencji.