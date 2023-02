Rząd chce przekonać Andrzeja Dudę do podpisu. Każda inna decyzja – odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego lub weto – byłaby kłopotliwa. – Będziemy do dyspozycji, będziemy prosić prezydenta o rozmowy, postaramy się odpowiedzieć na jego pytania – mówi nasz rządowy rozmówca. Pałac zachowuje dystans. – Prezydent jest doktorem nauk prawnych i jak widzi jakiś przepis , to go rozumie, może trzeba było pokazać projekt, gdy był pisany – zauważa nasz rozmówca z otoczenia prezydenta.