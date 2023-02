Rozpoczęte we wtorek posiedzenie izby niższej może się okazać kluczowe, jeśli chodzi o utorowanie rządowi drogi do miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy. Prawo i Sprawiedliwość zdaje sobie sprawę, że bez KPO nie ma szans w wyborczym wyścigu. Pokazują to zarówno spotkania polityków tego ugrupowania w terenie, jak i badania opinii.