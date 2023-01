W sobotę Błaszczak wziął udział w zaprzysiężeniu 68 żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej – uczestników szkolenia podstawowego w ramach projektu "Ferie z WOT". „Tworzymy nowe brygady Wojsk Obrony Terytorialnej - tu na Lubelszczyźnie powstała kolejna brygada WOT; również w województwie podkarpackim - dwie brygady WOT, w woj. mazowieckim Stołeczna Brygada WOT. Rozbudowujemy liczebnie Wojsko Polskie - dziś i jutro w ośmiu brygadach 370 żołnierzy WOT złoży lub już złożyło przysięgę” - mówił podczas wystąpienia.

Minister dodał, że w ubiegłym roku do wojska wstąpiła rekordowa liczba żołnierzy - 13 742 żołnierzy zawodowych. „To rekord od czasu zlikwidowania obowiązkowej służby wojskowej” – zaznaczył.

Szef MON wskazał, że obok nowych jednostek WOT powstają również nowe jednostki wojska zawodowego. „Tu w woj. lubelskim także - niebawem będę miał zaszczyt i przyjemność odwiedzić województwo lubelskie i ogłosić powstanie nowego garnizonu” - zapowiedział, wskazując że nowe jednostki wejdą w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Zwrócił uwagę, że Wojsko Polskie wzmacniane jest również poprzez wyposażanie go w nowoczesną broń. Przypomniał, że w grudniu ub.r. trafiły do naszego kraju pierwsze koreańskie czołgi K2, a także armatohaubice K9. Zapowiedział, że w tym roku planowane są kolejne dostawy sprzętu, w tym systemów rakietowych HIMARS i koreańskich wyrzutni Chunmoo.

Uzupełnił, że w tym roku do 1 Warszawskiej Brygady Pancernej trafią czołgi Abrams. „Czyli najnowocześniejsze, najcięższe czołgi, które też będą stanowiły bardzo ważny argument, jeśli chodzi o odstraszanie agresora, bo naszym zadaniem – zadaniem polskich władz – jest wzmacnianie Wojska Polskiego tak, żeby odstraszyć agresora; tak, żeby agresor nie zdecydował się na zaatakowanie naszego kraju” – zaznaczył Błaszczak, dodając, że jego środowisko polityczne ma świadomość tego, że „odtwarzanie imperium rosyjskiego przynosi zło”.

Wicepremier podziękował w Lublinie nowym osobom, które zdecydowały się dołączyć do WOT-u i podkreślił, że do formacji trafiają przedstawiciele różnych zawodów, w tym uczniowie. „Bardzo gorąco zachęcam tych, którzy jeszcze zastanawiają się nad swoją drogą życiową, żeby wybrali służbę w Wojsku Polskim” - zaapelował. Dodał, że na 2023 rok zostało przygotowanych ponad 25 tys. miejsc dla chętnych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

„Wojska Obrony Terytorialnej będą się dynamicznie rozwijać. WOT liczy 36 tys. żołnierzy; naszym celem jest to, żeby Wojsko Polskie liczyło co najmniej 300 tys. żołnierzy, w tym 50 tys. żołnierzy WOT i 250 tys. żołnierzy zawodowych. Dziś pod bronią mamy 164 tys. żołnierzy różnych formacji” - wskazał szef MON.

Dowódca lubelskiej brygady OT ppłk Sławomir Miazga, zwracając się do nowych żołnierzy zaznaczył, że słowa roty, które wypowiedzieli w sobotę zapadną na trwałe w ich serca. „Przypominając o patriotycznych wartościach, głęboko zakorzenionych w naszej narodowej tradycji, a także wskażą drogę i cel, jakim jest stanie na straży bezpieczeństwa i niepodległości naszego kraju” – dodał ppłk Miazga.

Podkreślił, że nowi żołnierze WOT wzorowo wykonali postawione przed nimi zadania. „Poznaliście własne możliwości, zapoznaliście się z żołnierskimi obowiązkami i wojskową dyscypliną. Wasze oddanie się służbie narodowi jest wielkim zobowiązaniem i wyzwaniem” – przypomniał dowódca 2LBOT.

Sobotnia ceremonia była pierwszą w tym roku i jednocześnie 46. przysięgą wojskową w historii 2. Lubelskiej Brygady OT. Słowa roty wypowiedziało 68 ochotników z Lubelszczyzny, uczestników szkolenia podstawowego w ramach projektu „Ferie z WOT”. Blisko połowa z nich to młodzi mieszkańcy województwa lubelskiego – studenci oraz pełnoletni uczniowie, którzy w czasie wolnym od nauki postanowili poznać podstawy wojskowego rzemiosła, m.in. strzelectwa, taktyki, zasady zachowania na polu walki, udzielania pierwsze pomocy, podstawy łączności czy topografii.

Nowo zaprzysiężeni żołnierze rozpoczną teraz trzyletni cykl szkoleń w jednym z pięciu pododdziałów 2. LBOT. Szkolenia będą odbywać się w formie rotacyjnej w weekendy, w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu. Żołnierze, którzy mają za sobą minimum rok służby w szeregach 2. LBOT, mogą ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i żołnierzy szeregowych.

Projekt „Ferie z WOT” realizowany jest od 2019 roku i od tego czasu z możliwości odbycia szkolenia podstawowego w okresie ferii zimowych skorzystało już wielu ochotników. Deklarują oni, że do podjęcia decyzji o założeniu munduru skłoniło ich, m.in. dopasowanie terminu szkolenia do zimowej przerwy międzysemestralnej. Od kilku lat WOT obserwuje stale rosnące zainteresowanie służbą wśród osób młodych.

Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” powstała w 2016 r., jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty z siedzibą w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Kraśniku oraz Zamościu. Obecnie brygada liczy ponad 3 tys. żołnierzy.(PAP)

Autorka: Gabriela Bogaczyk

gab/ mml/ agz/