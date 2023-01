Wszystko wskazuje na to, że opozycja, która w Senacie rozdaje karty, nie odrzuci projektu, ale go zmieni. – Ideą poprawek ma być doprowadzenie do tego, by nowela była zgodna z konstytucją i by Polska jak najszybciej otrzymała pieniądze w ramach Krajowego Planu Odbudowy – mówi DGP Tomasz Grodzki. Marszałek rozmawiał z komisarzami Věrą Jourovą, Fransem Timmermansem i Didierem Reyndersem. Jak twierdzi, z rozmów tych nie wynika, by ustawa nie mogła być zmieniana podczas prac legislacyjnych. Poprawki, które mają być zaproponowane, będą rozszerzoną wersją tych zgłoszonych przez opozycję w Sejmie. Będą więc zakładać przekazanie spraw dyscyplinarnych sędziów nie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak wynika z obecnej wersji projektu, ale do Izby Karnej Sądu Najwyższego, tyle że mieliby je rozpatrywać sędziowie wskazani przez starą Krajową Radę Sądownictwa. Senatorowie zamierzają także usunąć ustawę kagańcową.