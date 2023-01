Morawiecki podczas konferencji prasowej w szwajcarskim w Davos został zapytany o to, czy jego zdaniem w ramach wypełniania tzw. kamieni milowych, które Polska musi spełnić, by otrzymać pieniądze na KPO, powinien zostać zmieniony Regulamin Sejmu.

Reklama

"Będziemy z panią marszałek Sejmu Elżbietą Witek i oczywiście z całym kierownictwem Sejmu rozmawiali na ten temat" - odpowiedział. Wyjaśnił, że o ile dobrze pamięta, chodzi o "sposób realizacji projektów poselskich".

"Sądzę że znajdziemy takie rozwiązanie, które będzie cały czas odpowiadało możliwości dynamicznego przedstawiania, przedkładania projektów przez posłów, senatorów, a jednocześnie będzie transparentne z punktu widzenia konsultacji społecznych, bo tak na prawdę o to tutaj chodzi. Nam też chodzi o to, aby społeczeństwo i zainteresowane grupy mogły się w danym temacie wypowiedzieć" - zaznaczył.

Reklama

We wtorek marszałek Sejmu, zapytana o mające utrudnić uchwalanie ustaw bez konsultacji zmiany w Regulaminie Sejmu, powiedziała, że na razie nie ma potrzeby dokonywania zmian w regulaminie Izby. "Regulamin Sejmu należy do Sejmu" - podkreśliła. "Dokonujemy co jakiś czas zmian w regulaminie, więc wszystko jest możliwe" - dodała.

1 czerwca ub. roku KE po ponad rocznych negocjacjach zaakceptowała polski KPO, jednak dotąd Polska nie skierowała wniosku o te środki. W KPO znajdują się bowiem warunki, czyli tzw. kamienie milowe, od których spełnienia KE uzależnia wypłacenie Polsce środków z unijnego Funduszu Odbudowy mającego wesprzeć kraje członkowskie w przezwyciężaniu gospodarczych skutków pandemii COVID-19. KPO zakłada m.in., że Polska musi wdrożyć reformy dotyczące sądownictwa - temu ma służyć uchwalona 13 stycznia nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym.

Wśród kamieni milowych znalazły się także zmiany w Regulaminie Sejmu mające utrudnić uchwalanie ustaw bez konsultacji, jak jest w przypadku projektów poselskich. Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski powiedział we wtorek w Radiu Plus, że niektóre z kamieni milowych są "nie do przyjęcia" i wymienił w tym kontekście właśnie zmiany w Regulaminie Sejmu.

W KPO Polska wystąpiła o 23,9 mld euro grantów i 11,5 mld euro pożyczki.(PAP)

Autorzy: Adrian Kowarzyk, Rafał Białkowski

amk/ rbk/ itm/