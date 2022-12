Prezes PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) Wojciech Dąbrowski pytany był w poniedziałek przez dziennikarzy podczas briefingu prasowego o to, kiedy spółka podpisze z Ministerstwem Klimatu i Środowiska umowę dotyczącą pokrycia kosztów, jakie poniosła w związku interwencyjnym zakupem węgla.

"Jeśli chodzi o umowę z ministerstwem klimatu i środowiska, to jesteśmy - mam nadzieję - w przededniu podpisania umowy. Wszystkie warunki są uzgodnione. Sytuacja była dynamiczna, zmieniała się. Zakładam, że w ciągu kilku dni powinniśmy podpisać umowę - stwierdził Dąbrowski.

Prezes PGE zapewnił, że do końca sezonu grzewczego spółka zależna PGE - PGE Paliwa sprowadzi 10 mln ton węgla. Dodał, że do tej pory spółka sprowadziła 6 mln ton paliwa, z czego 5 mln ton trafiło już do klientów.

w lipcu br. premier Mateusz Morawiecki zobowiązał PGE Paliwa do kupna w okresie od 13 lipca do 31 sierpnia br. 2,5 mln ton węgla energetycznego o parametrach zbliżonych do parametrów jakościowych węgla wykorzystywanego przez gospodarstwa domowe. Spółka miała sprowadzić go do Polski w terminie do 31 października 2022 r. (PAP)

